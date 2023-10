Μαδρίτη: Πλημμύρισε σταθμός του μετρό - Νεροποντή σε επίπεδα ρεκόρ

Σκηνές, που θύμισαν τις εικόνες από την καταιγίδα σε σταθμούς του μετρό στην Αθήνα κατά την πρόσφατη κακοκαιρία, καταγράφηκαν μετά από ισχυρή νεροποντή και στη Μαδρίτη.

Η είσοδος του σταθμού του μετρό Banco de España στη Μαδρίτη πλημμύρισε λόγω της βροχόπτωσης σε επίπεδα ρεκόρ που καταγράφηκε στην ισπανική πρωτεύουσα. Όπως αναφέρει επίσης η El Pais, η οποία δημοσιεύει και το σχετικό βίντεο, συσσωρεύτηκαν 114 λίτρα νερού.

Οι πλημμύρες προήλθαν από την καταιγίδα Aline με αποτέλεσμα η πυροσβεστική να προβεί σε πάνω από 270 επεμβάσεις ανά περιοχή. Ο σταθμός της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Aemet) του El Retiro, στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας, έκανε λόγο για 114 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, κάτι που ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 87 στις 21 Σεπτεμβρίου 1972. «Τρεις από τις τέσσερις πιο βροχερές μέρες στην πρωτεύουσα έχουν καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια», σημειώνεται επίσης.

This is the Madrid metro right now. Heavy rain in Spain falls mainly in the train, it seems… pic.twitter.com/sZPTFxNNAk