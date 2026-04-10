Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Ταϊβάν συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε την Παρασκευή στο Πεκίνο με την ηγέτιδα αντιπολίτευσης της Ταϊβάν, σε μια σπάνια επαφή υψηλού επιπέδου που συνοδεύτηκε από αναφορές στην ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Η Τσενγκ Λι-γουέν, επικεφαλής του κόμματος Κουομιντάνγκ (KMT), είναι η πρώτη εν ενεργεία ηγέτης της παράταξης που επισκέπτεται την Κίνα την τελευταία δεκαετία. Το κόμμα της αντιπολίτευσης διατηρεί παραδοσιακά πιο ήπιες σχέσεις με το Πεκίνο σε σχέση με την κυβέρνηση της Ταϊβάν.

Οι επαφές μεταξύ Πεκίνου και Ταϊπέι σε ανώτατο επίπεδο έχουν διακοπεί από το 2016, όταν ανέλαβε την εξουσία το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα (DPP), το οποίο απορρίπτει την αρχή της «ενιαίας Κίνας». Το DPP επέκρινε την επίσκεψη, κατηγορώντας την Τσενγκ ότι ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις του Πεκίνου.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν τμήμα της επικράτειάς της και δεν αποκλείει τη χρήση βίας για την επανένωσή της με την ηπειρωτική χώρα.

Κατά τη συνάντηση στο Μέγαρο του Λαού, ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να ενισχύσουν τον διάλογο και τις ανταλλαγές, υπό την προϋπόθεση ότι θα αντιταχθούν στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Επανέλαβε επίσης τη θέση του Πεκίνου ότι οι πληθυσμοί και στις δύο πλευρές των στενών της Ταϊβάν ανήκουν στο ίδιο έθνος.

Cheng Li-wun sparks debate during her visit to Shanghai with remarks on peace and military tensions. The Kuomintang chairwoman criticized the use of technology for warfare, stating missiles and warships should not dominate skies and seas.

Από την πλευρά της, η Τσενγκ Λι-γουέν ανέφερε ότι η «αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» αποτελεί κοινή επιδίωξη, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών μπορεί να συμβάλει στη διεθνή σταθερότητα.

Μετά τη συνάντηση, τόνισε ότι η διατήρηση της λεγόμενης «Συναίνεσης του 1992» και η αντίθεση στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν αποτελούν συμβάλουν στην αποφυγή της σύγκρουσης. Η συγκεκριμένη έννοια αναφέρεται σε μια άτυπη κατανόηση μεταξύ Πεκίνου και του Κουομιντάνγκ ότι υπάρχει «μία Κίνα», με διαφορετικές ερμηνείες.

Cheng Li-wun, Leader of Taiwan's opposition Kuomintang, after meeting Chinese President Xi Jinping today:



I am willing to do anything that is helpful to cross-strait peace.



I am willing to meet anyone who is helpful to cross-strait peace.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τη «Συναίνεση του 1992», θεωρώντας ότι υπονομεύει την κυριαρχία του νησιού.

Το Πεκίνο έχει αρνηθεί να διατηρήσει επίσημο διάλογο με τον σημερινό πρόεδρο της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε, τον οποίο χαρακτηρίζει «αυτονομιστή». Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι επιδιώκει τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, χωρίς κήρυξη ανεξαρτησίας αλλά και χωρίς ενοποίηση με την Κίνα.

Η πλειονότητα των κατοίκων της Ταϊβάν θεωρεί το νησί κυρίαρχο κράτος, αν και σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης τάσσεται υπέρ της διατήρησης της σημερινής κατάστασης στις σχέσεις με την Κίνα.

Με πληροφορίες από BBC