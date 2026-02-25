Η Ιαπωνία σχεδιάζει την εγκατάσταση πυραυλικών συστημάτων σε νησί κοντά στην Ταϊβάν

Η Ιαπωνία σχεδιάζει να αναπτύξει πυραύλους εδάφους-αέρος στο απομακρυσμένο νησί Γιοναγκούνι, κοντά στην Ταϊβάν, έως τον Μάρτιο του 2031, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ιαπωνία δίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση των πυραυλικών συστημάτων στο νησί, σχέδιο που είχε γνωστοποιηθεί ήδη από το 2022.

Η νήσος Γιοναγκούνι απέχει μόλις 110 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ταϊβάν και σε καθαρή ημέρα είναι ορατή από εκεί. Η Κίνα θεωρεί την αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν τμήμα της επικράτειάς της και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την «επανένωσή» της.

Την ίδια ώρα, οι σχέσεις Τόκιο-Πεκίνου βρίσκονται σε ένταση, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι τον Νοέμβριο, όταν άφησε να εννοηθεί ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις αυτοάμυνας σε περίπτωση επίθεσης στην Ταϊβάν.

Η ανησυχία που επικρατεί είναι ότι ένα ενδεχόμενο πλήγμα κατά της Ταϊβάν, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση Ουάσινγκτον και Πεκίνου, με πιθανή εμπλοκή και άλλων συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως η Ιαπωνία. Μετά τις δηλώσεις της Τακαΐτσι, οι σχέσεις με την Κίνα επιδεινώθηκαν σημαντικά, ενώ το Πεκίνο προχώρησε σε σειρά πιέσεων, από περιορισμούς σε εξαγωγές έως στρατιωτικές κινήσεις. Ο υπουργός Άμυνας Σίντζιρο Κοϊζούμι ανακοίνωσε ότι η μονάδα στο Γιοναγκούνι θα εξοπλιστεί με πυραύλους μέσου βεληνεκούς, ικανούς να αναχαιτίζουν εχθρικά αεροσκάφη και πυραύλους.

Το σύστημα, ιαπωνικής κατασκευής, έχει εμβέλεια περίπου 50 χιλιομέτρων, δυνατότητα κάλυψης 360 μοιρών και μπορεί να παρακολουθεί έως και 100 στόχους ταυτόχρονα, εμπλέκοντας μέχρι 12.

Η Κίνα δεν έχει ακόμη αντιδράσει επίσημα στη νέα ανακοίνωση. Ωστόσο, σε προηγούμενη επίσκεψη του Κοϊζούμι στο νησί, το Πεκίνο είχε κατηγορήσει την Ιαπωνία ότι εντείνει την περιφερειακή ένταση και προκαλεί στρατιωτική αντιπαράθεση. Λίγες ημέρες αργότερα, κινεζικά drones πέταξαν κοντά στο νησί, με την Ιαπωνία να απογειώνει μαχητικά αεροσκάφη ως απάντηση.

Η πρόσφατη εκλογική νίκη της Τακαΐτσι με ευρεία πλειοψηφία της δίνει μεγαλύτερο πολιτικό περιθώριο να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας. Έτσι, η ανάπτυξη πυραύλων στη Γιοναγκούνι δεν αποτελεί απλώς μια στρατιωτική προσαρμογή, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της ιαπωνικής άμυνας.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η Ιαπωνία έχει μετατρέψει τo Γιοναγκούνι από ένα ήσυχο νησί σε στρατιωτική βάση, όπου περίπου 160 μέλη των Δυνάμεων Αυτοάμυνας φροντίζουν για την ασφάλεια των ακτών.

Με πληροφορίες από BBC