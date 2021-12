Η χριστουγεννιάτικη κάρτα των Ουίλιαμ και Κέιτ είναι φέτος από Ιορδανία

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον επέλεξαν μια οικογενειακή φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά την επίσκεψή τους στην Ιορδανία για την φετινή χριστουγεννιάτικη κάρτα τους.

Ο Δούκας του Κέιμπριτζ, που απεικονίζεται με σορτς και χακί μπλουζάκι πόλο, κάθεται σε ένα χρυσό υποπόδιο δίπλα στη σύζυγό του, η οποία φορά σκούρο πράσινο φόρεμα, ενώ ο πρίγκιπας Τζορτζ με την πριγκίπισσα Σάρλοτ κάθονται στις δύο πλευρές, με τον πρίγκιπα Λούις μπροστά σε ένα χαλί.

Η εορταστική κάρτα αποστέλλεται σε φίλους, συνεργάτες και φιλανθρωπικά ιδρύματά τους.

Η φωτογραφία κυκλοφόρησε από το Παλάτι του Κένσινγκτον στα επίσημα social media των Κέιμπριτζ με τη λεζάντα: «Χαρούμενοι που μοιραζόμαστε μια νέα φωτογραφία της οικογένειας, η οποία εμφανίζεται στη φετινή χριστουγεννιάτικη κάρτα».

Delighted to share a new image of the family, which features on this year’s Christmas card 🎄 pic.twitter.com/aHFIhSfVXx