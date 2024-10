Η Χεζμπολάχ βομβάρδισε εστιατόριο στη Χάιφα - Εκτοξεύθηκαν πάνω από 20 ρουκέτες

Παραμονή της επετείου της 7ης Οκτωβρίου, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ.

Το βράδυ της Κυριακής η Χεζμπολάχ σύμφωνα με το Ισραήλ, εκτόξευσε από τον Λίβανο 20 ρουκέτες με στόχο τα βόρεια της χώρας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι περισσότερες αναχαιτίστηκαν, ωστόσο μία χτύπησε εστιατόριο στη Χάιφα.

Πληροφορίες ανέφεραν πως ρουκέτες έπεσαν και στη περιοχή του Καρμέλ αλλά και στην Άνω Γαλιλαία, ενώ εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την επίθεση, με τους οκτώ στη Χάιφα και τον 9o στην Τιβεριάδα.

