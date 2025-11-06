Η Γκισλέιν Μάξγουελ ήταν «πιο βίαιη από τον Έπσταϊν», είχε πει η Βιρτζίνια Τζιούφρε στο BBC

Το BBC έφερε στο φως αδημοσίευτα αποσπάσματα από τη συνέντευξη που είχε δώσει το 2019 η Βιρτζίνια Τζιούφρε, μία από τις βασικές μάρτυρες στις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης η οποία σχετίζονται με τον χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Η δημοσιοποίηση των νέων πλάνων έγινε εν μέσω ανανεωμένου ενδιαφέροντος για την υπόθεση και υπό τη σκιά της συνεχιζόμενης πίεσης που δέχεται ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, δούκας του Γιορκ.

Στις 4 Νοεμβρίου, η εκπομπή Panorama του BBC παρουσίασε πλάνα που δεν είχαν προβληθεί ποτέ έως τώρα. Σ’ αυτά, η Τζιούφρε περιγράφει λεπτομερώς τη σεξουαλική κακοποίηση που, όπως καταγγέλλει, υπέστη από τον Άντριου, τον Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Στο επεισόδιο διάρκειας 30 λεπτών, η Τζιούφρε απαντά και στις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τη διαβόητη φωτογραφία της με τον πρίγκιπα Άντριου, η οποία έχει αμφισβητηθεί επανειλημμένα από υποστηρικτές του.

«Οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του συνεχίζουν να προβάλλουν γελοίες δικαιολογίες — ότι το χέρι του φαίνεται επιμηκυμένο, ότι η φωτογραφία έχει αλλοιωθεί ή ότι ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να “χωρίσει” με τον Έπσταϊν», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ας είμαστε ειλικρινείς: ο Άντριου ξέρει τι συνέβη, εγώ ξέρω τι συνέβη — και μόνο ένας από εμάς λέει την αλήθεια. Και ξέρω ότι αυτή είμαι εγώ».

«Μου είπαν να τον δελεάσω»

Σε ένα από τα σημεία, η Τζιούφρε θυμάται τη στιγμή που ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ τής έδωσαν εντολή να αποπλανήσει τον Άντριου, μετά από κοινή τους έξοδο σε νυχτερινό κέντρο, το 2001.

«Η Γκισλέιν μού είπε ότι έπρεπε να κάνω για τον Άντριου ό,τι έκανα για τον Τζέφρι, και αυτό με έκανε να νιώσω άρρωστη», είπε. «Δεν το περίμενα από μέλος της βασιλικής οικογένειας, από κάποιον που ο κόσμος θαυμάζει και σέβεται».

Στη συνέντευξή της, η Τζιούφρε περιγράφει ότι ένιωθε σαν «παιχνίδι», ένα αντικείμενο που μπορούσαν να χειρίζονται όπως ήθελαν, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο. «Ένιωθα ότι βρισκόμουν εκεί για να με “περνούν γύρω”, να με χρησιμοποιούν», ανέφερε. «Αλλά ήμουν άνθρωπος, με συναισθήματα, με λύπη, με φόβο. Και να σκέφτομαι ότι αυτός ο άνδρας είχε κόρες, και παρ’ όλα αυτά μπορούσε να με κακοποιήσει, δεν έχει καμία λογική».

Η Τζιούφρε, που έκτοτε έγινε υπέρμαχος των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι η εμπειρία της με τον Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ τη στιγμάτισε βαθιά, όχι μόνο για τη βία που υπέστη, αλλά και για την αίσθηση ατιμωρησίας που, όπως λέει, περιέβαλε τις πράξεις του.

«Η Μάξγουελ ήταν πιο βίαιη από τον Έπσταϊν»

Σε άλλο απόσπασμα της εκπομπής, η Τζιούφρε αναφέρεται ειδικά στη Γκισλέιν Μάξγουελ, περιγράφοντάς την ως «πιο σωματικά κακοποιητική» από τον Έπσταϊν σε ορισμένες περιπτώσεις.

«Έδειχνε σχεδόν να αντλεί ευχαρίστηση από το γεγονός ότι ένιωθες άβολα, ότι ένιωθες άρρωστη στο στομάχι σου, ότι υπέφερες», είπε. «Ήταν σαν να απολάμβανε τη στιγμή — σαν να της έδινε ικανοποίηση το να βλέπει πόσο δυστυχισμένες ήμασταν».

Η μαρτυρία αυτή ενισχύει όσα είχε ήδη καταθέσει σε δικαστικά έγγραφα και περιγράψει στο βιβλίο της «Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice», που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό της.

Η εκπομπή του BBC και η συνέχεια της υπόθεσης

Το επεισόδιο του Panorama προβλήθηκε σχεδόν πέντε χρόνια μετά την αρχική συνέντευξη, στο πλαίσιο ευρύτερης δημοσιογραφικής έρευνας για τα δίκτυα κακοποίησης του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ. Στόχος, όπως ανέφερε το BBC, ήταν η παρουσίαση «πλήρους και επαληθευμένου υλικού» ώστε «να συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση των γεγονότων».

Η Τζιούφρε είχε καταθέσει αγωγή εναντίον του τότε πρίγκιπα Άντριου το 2021, κατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικη. Η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά το 2022, με τον Άντριου να καταβάλει χρηματική αποζημίωση χωρίς να παραδεχθεί ευθύνη.

Παρά την εξωδικαστική συμφωνία, ο Ανδρέας Μάουντμπατεν Ουίνδσορ έχασε όλους τους στρατιωτικούς και βασιλικούς τίτλους του, μετά από απόφαση του βασιλιά Καρόλου. Έκτοτε, έχει αποσυρθεί πλήρως από τα δημόσια καθήκοντά του.

Η δημοσιοποίηση των νέων αποσπασμάτων επανέφερε την υπόθεση στο προσκήνιο, προκαλώντας νέο κύμα δημόσιου ενδιαφέροντος και συζητήσεων γύρω από την κουλτούρα συγκάλυψης και ισχύος που φέρεται να περιέβαλε τον κύκλο του Έπσταϊν.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ εκτίει σήμερα ποινή 20 ετών φυλάκισης για τη συμμετοχή της στη διακίνηση και κακοποίηση ανηλίκων, ενώ ο Έπσταϊν πέθανε το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης, υπό συνθήκες που προκάλεσαν έντονη αμφισβήτηση.

Με πληροφορίες από BBC, Okay Magazine