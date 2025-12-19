Τροχαίο στη Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός 27χρονος αναβάτης μηχανής - Συγκρούστηκε με τρόλεϊ

Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/12) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το τροχαίο συνέβη ένας 27χρονος αναβάτης μηχανής συγκρούστηκε με ένα τρόλεϊ.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 όταν η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός, στη Λεωφόρο Δεκελείας συγκρούστηκε με το τρόλεϊ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο νεαρός που φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια της φονικής πρόσκρουσης διενεργεί η Τροχαία Βορειοαναλυτικής Αττικής.

