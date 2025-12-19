Επιδημία γρίπης στη Γαλλία - Ραγδαία αύξηση αναμένεται να σημειώσουν τα κρούσματα

Επιδημία γρίπης πλήττει τη Γαλλία, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων αναμένεται να σημειώσει ραγδαία αύξηση τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Παστέρ και της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας.

Η συγκεκριμένη κατάσταση ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των νοσοκομείων της χώρας.

Προβλέπεται αύξηση των επισκέψεων στα νοσοκομεία της Γαλλίας λόγω γρίπης

«Είναι πιθανό η χρήση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για τη γρίπη να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες δύο εβδομάδες», προειδοποιούν οι δύο οργανισμοί, κάνοντας λόγο για «ισχυρό αντίκτυπο στα νοσοκομεία κατά την περίοδο των διακοπών στο τέλος του έτους».

Όπως αναφέρει το εβδομαδιαίο δελτίο της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη, την εβδομάδα 8-14 Δεκεμβρίου, οι δείκτες που σχετίζονται με τη γρίπη συνέχισαν να αυξάνονται για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η υπηρεσία προβλέπει αύξηση των επισκέψεων στα επείγοντα για συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ακολουθούμενη από μείωση τις πρώτες δύο εβδομάδες του 2026, κυρίως λόγω της καθυστερημένης επίδρασης της μείωσης της μετάδοσης που συνδέεται με το κλείσιμο των σχολείων.

Προβλήματα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τουλάχιστον 27 από τις 38 χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας ανέφεραν «υψηλή ή πολύ υψηλή δραστηριότητα της γρίπης», με περισσότερους από τους μισούς ασθενείς με συμπτώματα γρίπης να είναι θετικοί σε έξι χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία, η Σερβία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ανέφερε ότι η περίοδος της γρίπης είχε ξεκινήσει περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια και προέτρεψε τον πληθυσμό να περιορίσει τη μετάδοση με εμβολιασμό, παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση αδιαθεσίας και χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους σε περίπτωση αναπνευστικών συμπτωμάτων.

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι η νέα παραλλαγή της εποχικής γρίπης – A(H3N2) υποκλάδος K – ήταν η αιτία των μολύνσεων, αντιπροσωπεύοντας έως και το 90% όλων των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης στην ευρωπαϊκή περιοχή, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι προκαλούσε πιο σοβαρή νόσο.

Ο Χανς Χένρι Κλουγκ, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, δήλωσε: «Η γρίπη εμφανίζεται κάθε χειμώνα, αλλά φέτος είναι λίγο διαφορετική. Αυτό δείχνει πώς μια μικρή γενετική παραλλαγή στον ιό της γρίπης μπορεί να ασκήσει τεράστια πίεση στα συστήματα υγείας μας».

Ο Κλουγκ τόνισε επίσης τον κίνδυνο της παραπληροφόρησης. «Στην τρέχουσα κατάσταση, είναι ζωτικής σημασίας να αναζητούμε αξιόπιστες πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, όπως οι εθνικές υγειονομικές υπηρεσίες και ο ΠΟΥ», δήλωσε. «Σε μια δύσκολη περίοδο γρίπης, οι αξιόπιστες, τεκμηριωμένες πληροφορίες μπορούν να σώσουν ζωές».

Με πληροφορίες από Guardian και ΑΠΕ-ΜΠΕ