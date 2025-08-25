ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η μετά θάνατον εκδίκηση της Τζουφρέ: Νέες αποκαλύψεις για Επστάιν και πρίγκιπα Άντριου

Τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζουφρέ με τίτλο «Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice» θα κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η μετά θάνατον εκδίκηση της Τζουφρέ: Νέες αποκαλύψεις για Επστάιν και πρίγκιπα Άντριου Facebook Twitter
Η Βιρτζίνια Τζουφρέ
0

Τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζουφρέ, μίας από τις πιο γνωστές κατήγορους του Τζέφρι Επστάιν, θα κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο, όπως ανακοίνωσε ο εκδότης.

Η Τζουφρέ εργαζόταν στο βιβλίο της με τίτλο Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice σε συνεργασία με τη βραβευμένη συγγραφέα και δημοσιογράφο Έιμι Ουόλασε, πριν από τον θάνατό της νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Το βιβλίο, που αποτελείται από 400 σελίδες, θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Associated Press. Η Τζουφρέ, η οποία είχε καταγγείλει για σεξουαλική εκμετάλλευση τον πρίγκιπα Άντριου, είχε ολοκληρώσει το χειρόγραφο πριν βάλει τέλος στη ζωή της τον Απρίλιο, δήλωσε ο εκδότης Alfred A. Knopf.

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει διαψεύσει τις κατηγορίες της. Το 2022, η Τζουφρέ και ο πρίγκιπας κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από μήνυση που εκείνη κατέθεσε εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση. Στην ανακοίνωση του εκδότη περιλαμβάνεται και ένα email που έστειλε η Τζουφρέ στην Ουόλασε 25 ημέρες πριν από τον θάνατό της, όπου εκφράζει την «επιθυμία της από καρδιάς» το βιβλίο να κυκλοφορήσει «όποιες και αν είναι οι συνθήκες της ζωής της».

«Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι κρίσιμο, καθώς στοχεύει να φωτίσει τις συστημικές αποτυχίες που επιτρέπουν τη διακίνηση ευάλωτων ατόμων πέρα από τα σύνορα», αναφέρει το email. «Είναι επιτακτικό να γίνει κατανοητή η αλήθεια και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα γύρω από αυτό το θέμα, τόσο για χάρη της δικαιοσύνης όσο και της ενημέρωσης.»

Η Τζουφρέ νοσηλεύτηκε μετά από σοβαρό ατύχημα στις 24 Μαρτίου, σύμφωνα με τον Knopf, και έστειλε το email στις 1 Απριλίου. Πέθανε στις 25 Απριλίου στη φάρμα της στη Δυτική Αυστραλία, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. «Σε περίπτωση που πεθάνω, θα ήθελα να διασφαλίσω ότι το Nobody’s Girl θα κυκλοφορήσει», έγραψε στην Ουόλασε. «Πιστεύω πως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει πολλές ζωές και να προκαλέσει τις απαραίτητες συζητήσεις γύρω από αυτές τις σοβαρές αδικίες.»

Στην ανακοίνωσή της, ο εκδότης επισημαίνει πως το βιβλίο περιέχει «οικεία, ανησυχητικά και συγκινητικά νέα στοιχεία για τον καιρό που πέρασε μαζί με τον Επστάιν, τη Μάξγουελ και τους πολλούς γνωστούς φίλους τους, ανάμεσά τους και ο πρίγκιπας Άντριου, για τον οποίο μιλά δημόσια για πρώτη φορά μετά τον εξωδικαστικό τους συμβιβασμό το 2022.»

Ο εκδότης της Knopf, Τζόρνταν Πάβλιν, χαρακτήρισε το Nobody’s Girl «ωμή και σοκαριστική» διαδρομή και «την ιστορία ενός αδάμαστου πνεύματος που παλεύει να απελευθερωθεί».

Το παρασκήνιο της έκδοσης του βιβλίου της Τζουφρέ

Το 2023, η εφημερίδα New York Post ανέφερε ότι η Τζουφρέ είχε υπογράψει συμφωνία, η οποία εκτιμάται ότι αξίζει εκατομμύρια, με άγνωστο εκδοτικό οίκο. Ο εκπρόσωπος της Knopf, Τοντ Ντάουτι, είπε στο AP πως αρχικά η Τζουφρέ συμφώνησε σε συμβόλαιο με επταψήφιο αριθμό  με τον εκδοτικό οίκο Penguin Press, αλλά ακολούθησε την εκδότρια Εμιλι Κάνινγκχαμ μετά τη μετακίνησή της στην Knopf ως εκτελεστική διευθύντρια πέρυσι.

Ο Ντάουτι αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους συνεργάτες του Επστάιν που αναφέρονται στο «Nobody’s Girl», αλλά επιβεβαίωσε ότι η Τζουφρέ δεν έκανε καμία καταγγελία περί κακοποίησης σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται υπό αμφισβήτηση σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο χρηματοδότη και πρώην φίλο του.

Το «Nobody’s Girl» διαφέρει από τα αδημοσίευτα απομνημονεύματα της Τζουφρέ με τίτλο The Billionaire’s Playboy Club, που έχει αναφερθεί σε προηγούμενες δικαστικές υποθέσεις και έγινε δημόσιο το 2019. Μέσω του Ντάουτι, η Ουόλασε ανέφερε πως άρχισε να συνεργάζεται με την Τζουφρέ σε νέα απομνημονεύματα την άνοιξη του 2021.
«Το Nobody’s Girl υπεβλήθη σε αυστηρή επαλήθευση στοιχείων και νομοθετικό έλεγχο», αναφέρει η ανακοίνωση της Knopf.

Η συν-συγγραφέας του βιβλίου της Τζουφρέ , Έιμι Ουόλασε, είναι μια βραβευμένη δημοσιογράφος που έχει συνεργαστεί με εφημερίδες όπως οι New York Times και Los Angeles Times, μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες από The Guardian


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτοκτόνησε η Βιρτζίνια Τζουφρέ που είχε καταγγείλει για βιασμό τον Έπσταϊν και τον πρίγκιπα Άντριου

Διεθνή / Αυτοκτόνησε η Βιρτζίνια Τζουφρέ που είχε καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση τον Έπσταϊν και τον πρίγκιπα Άντριου

Τον Αύγουστο του 2021, η Βιρτζίνια Τζουφρέ μήνυσε τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση όταν εκείνη ήταν 17 ετών και είχε πέσει στα δίχτυα του κυκλώματος του Έπσταϊν
LIFO NEWSROOM
Βιρτζίνια Τζουφρέ για Τζέφρι Έπστάϊν: Με πλήρωσε 15.000 δολάρια για να συνευρεθώ ερωτικά με τον πρίγκιπα Άντριου

Διεθνή / Βιρτζίνια Τζουφρέ για Έπστάϊν: Με πλήρωσε 15.000 δολάρια για να συνευρεθώ ερωτικά με τον πρίγκιπα Άντριου

Η 40χρονη σήμερα γυναίκα έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η πρώτη της επαφή με τον πρίγκιπα Άντριου έλαβε χώρα στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Λονδίνο όταν ήταν 17 ετών
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τουλάχιστον 6 νεκροί και σχεδόν 90 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην Υεμένη

Διεθνή / Τουλάχιστον 6 νεκροί και σχεδόν 90 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην Υεμένη

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε για ακόμη μια φορά ότι «το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούτι θα πληρώσει πολύ ακριβά για τις επιθέσεις του εναντίον του κράτους του Ισραήλ»
LIFO NEWSROOM
Υπόθεση Μενέντεζ: «Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει» - Η αντίδραση της κόρης του Έρικ μετά την απόρριψη αποφυλάκισης

Διεθνή / Υπόθεση Μενέντεζ: «Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει» - Η αντίδραση της κόρης του Έρικ μετά την απόρριψη αποφυλάκισης

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να είναι ελεύθεροι» γράφει σε ανάρτησή της στα social media λίγα εικοσιτετράωρα μετά την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης του πατέρα της
LIFO NEWSROOM
Τζέι Ντι Βανς: «Οι Ρώσοι για πρώτη φορά έκαναν σημαντικές παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος»

Διεθνή / Τζέι Ντι Βανς: Η Ρωσία έκανε πρώτη φορά σημαντικές παραχωρήσεις για να τελειώσει ο πόλεμος

«Ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της Ευρώπης, ούτε των ΗΠΑ και πιστεύουμε ότι ούτε η Ρωσία ή η Ουκρανία έχουν συμφέρον να συνεχιστεί», ξεκαθαρίζει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος
LIFO NEWSROOM
Υπό ποιους όρους o Πόύτιν θα αποδεχόταν μία ειρηνευτική συμφωνία με Ουκρανία

Διεθνή / Υπό ποιους όρους η Ρωσία θα αποδεχόταν μία ειρηνευτική συμφωνία με Ουκρανία

Την ώρα που διεθνείς αναλυτές βλέπουν πως η Ρωσία καθυστερεί κάθε σχέδιο, για συνάντηση Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διορία δύο εβδομάδων στον Ρώσο πρόεδρο για να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του
LIFO NEWSROOM
Τετραήμερη εργασία: Γιατί το «9-5» πέντε ημέρες την εβδομάδα είναι μοντέλο άλλου αιώνα και «δεν ταιριάζει πλέον»

Διεθνή / Τετραήμερη εργασία: Γιατί το «9-5» πέντε ημέρες την εβδομάδα είναι μοντέλο άλλου αιώνα και «δεν ταιριάζει πλέον»

Σχεδόν το 11% του εργατικού δυναμικού στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει πλέον ότι εργάζεται τέσσερις ημέρες σε πλήρη και μερική απασχόληση, σύμφωνα με ανάλυση
LIFO NEWSROOM
Ο Ζελένσκι συγκρούεται με τον Τραμπ για το Ντονμπάς – Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία

Διεθνή / Ο Ζελένσκι συγκρούεται με τον Τραμπ για το Ντονμπάς – Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει τις πιέσεις για παραχώρηση εδαφών στο Ντονμπάς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί ειρηνευτική συμφωνία. Ποιο είναι το διακύβευμα για την Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Η αμερικανική αξιοπιστία αμφισβητείται στην Ασία: Οι σύμμαχοι σκέφτονται στρατηγική ανεξαρτησία

Διεθνή / Η αμερικανική αξιοπιστία αμφισβητείται στην Ασία: Οι σύμμαχοι σκέφτονται στρατηγική ανεξαρτησία

Η πολιτική Τραμπ και οι απρόβλεπτες ενέργειες των ΗΠΑ αναγκάζουν Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Αυστραλία να εξετάσουν εναλλακτικά σχέδια ασφάλειας στην Ασία, προκαλώντας αβεβαιότητα για την περιφερειακή σταθερότητα
THE LIFO TEAM
Η Ουκρανία χτυπά τη Ρωσία στην εθνική της γιορτή: Επίθεση με drone σε σταθμούς πυρηνικών και πετρελαίου

Διεθνή / Η Ουκρανία χτυπά τη Ρωσία στην εθνική της γιορτή: Επίθεση με drone σε σταθμούς πυρηνικών και πετρελαίου

Τις τελευταίες εβδομάδες, και την ώρα που εντείνονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία έχει εξαπολύσει δεκάδες drone εναντίον του ρωσικού εδάφους
LIFO NEWSROOM
 
 