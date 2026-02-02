ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Γκίλφοϊλ προανήγγειλε επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα - «Γνωρίζω ότι θα έρθει»

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μίλησε πριν την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ στην Ελλάδα

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΕΛΛΑΔΑ ΚΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΙΛ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Getty Images
0

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ με ομώνυμο τίτλο «Melania», γνωστοποίησε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επισκεφθεί τη χώρα μας.

«Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι» ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε ό,τι αφορά στη Μελάνια Τραμπ και την πιθανή επίσκεψή της Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, διευκρίνισε σχετικά: «Ελπίζω να έρθει (η Μελάνια)».

Τι είπε για τη Μελάνια Τραμπ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική Πρώτη Κυρία, πιστεύω η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Μελάνια Τραμπ είναι μια αγαπημένη μου φίλη, μια απίστευτη μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή Πρώτη Κυρία.Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να αναδείξω απόψε τι κατάφερε να πετύχει, και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει από τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ».

Ευχαρίστησε επίσης τους συντελεστές και, δη, τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξή του:«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, χάρη σε εκείνη, τον δικηγόρο Mark Beckman και τον Brett Ratner, που κατάφεραν να το διοργανώσουν αυτό, και για την αγάπη και την υποστήριξη του απίστευτου 45ου και 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, που στηρίζει τη σύζυγό του όπως κάνει με όλες τις γυναίκες, όπως εμένα, ως την πρώτη γυναίκα πρέσβη στην εκπληκτική Ελληνική Δημοκρατία.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και οι άλλοι «απόστολοι του MAGA» στην Ευρώπη

Οπτική Γωνία / Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και οι άλλοι «απόστολοι του MAGA» στην Ευρώπη

Συγγενείς και φίλοι του Ντόναλντ Τραμπ ή χορηγοί του MAGA, σχεδόν όλοι οι νέοι πρεσβευτές των ΗΠΑ στην Ευρώπη έχουν εξυμνήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο δυνατά και επίμονα. Σχεδόν κανένας τους δεν έχει καμία διπλωματική εμπειρία.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι σελέμπριτι που έχουν μιλήσει ανοικτά για τη διάγνωσή τους με διπολική διαταραχή

Διεθνή / Οι σελέμπριτι που έχουν μιλήσει ανοικτά για τη διάγνωσή τους με διπολική διαταραχή

Μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου μίλησαν δημόσια για το πώς είναι να ζεις με διπολική διαταραχή, συμβάλλοντας στην αποδόμηση στερεοτύπων γύρω από την ψυχική υγεία
THE LIFO TEAM
 
 