Μνημεία για τα Τέμπη: Πού υπάρχουν και τι συμβολίζουν

Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν και σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι.

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2025 σε χώρο πρασίνου στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού με τίτλο «Το δέντρο της μνήμης», που είναι αφιερωμένο στα 57 θύματα των Τεμπών.

Τα αποκαλυπτήρια τελέστηκαν υπό βροχή παρουσία γονιών, συγγενών και φίλων των θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, αντιδημάρχων και πλήθος κόσμου.

Το γλυπτό, δωρεά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, αποτελείται από μαρμάρινο ασύμμετρο βράχο, επάνω στον οποίο στηρίζεται ένα μεταλλικό δέντρο, ενώ έχει γραμμένα με τη μορφή πουλιών όλα τα ονόματα των θυμάτων. Το σχεδίασε η εικαστικός, Μαρία Μανδάκη και το κατασκεύασε ο γλύπτης, Ιωάννης Σαντεξής.

«Το δέντρο της μνήμης που ριζώνει από σήμερα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με τα πεσμένα από τα κλαδιά πουλιά, θα υπενθυμίζει στο διηνεκές το αναιτιολόγητο, εξοργιστικό χαμό των ανθρώπων αυτών αλλά και την αδήριτη ανάγκη να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προληφθούν στο μέλλον ανάλογες τραγωδίες», είχε πει ο δήμαρχος κ. Αγγελούδης, κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων.

Στην εκδήλωση τότε μίλησε η αδελφή της Σοφίας – Ειρήνης Ταχμαζίδου, ενώ συγγενείς και πολίτες άφησαν λουλούδια στο σημείο του γλυπτού.

Ανάλογο γλυπτό τοποθετήθηκε και στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με την πρόταση του Συλλόγου, ο δήμος Αθηναίων και ο δήμος Θεσσαλονίκης, αποτελούν την αρχή και το τέλος μιας διαδρομής που ενώνει τις δυο πόλεις σε ένα κοινό δράμα.

Στην Αθήνα αποκαλύφθηκε το γλυπτό «Το δέντρο των ψυχών» (Η αρχή) και στη Θεσσαλονίκη το έργο «Το δέντρο της μνήμης» (Το τέλος).

Το μνημείο στην Αθήνα τοποθετήθηκε στο πάρκο Ερμού και Πειραιώς απέναντι από την Τεχνόπολη.

Μνημεία σε Λάρισα και Καισαριανή για τα θύματα στα Τέμπη

Μνημείο για τα 57 θύματα στα Τέμπη, υπάρχει και στην πλατεία του ΟΣΕ στη Λάρισα. Είναι το σημείο όπου κατέληξε η πορεία για τον ένα χρόνο από τη σιδηροδρομική τραγωδία.

Όπως είχε ανακοινώσει το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο σημείο πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, μια πλακέτα αφιερωμένη στα 57 θύματα που χάθηκαν άδικα εν μία νυκτί στα Τέμπη.

«Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα» αναγράφεται χαρακτηριστικά στο μνημείο. Ταυτόχρονα με τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η στιγμή όπου τραγουδούσαν «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον».

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καισαριανή τα αποκαλυπτήρια Μνημείου αφιερωμένου στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Το μνημείο με τα ονόματα των 57 θυμάτων, τοποθετήθηκε από τον Δήμο στη συμβολή της Λεωφόρου Εθνικής Αντίστασης με τη Θυμάτων Τεμπών, όπως ονομάστηκε ο ανώνυμος κάθετος δρόμος, στο τέρμα της λεωφοριακής γραμμής.

Στα αποκαλυπτήρια παραβρέθηκαν πλήθος κόσμου, καθώς και συγγενείς των θυμάτων, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος μάλιστα φίλησε το όνομα του παιδιού του στην πλάκα.

«Αποτελεί ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας», τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο δήμαρχος Καισαριανής Ηλίας Σταμέλος και πρόσθεσε: «Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να ξεχαστεί. Τα Τέμπη υπάρχουν παντού».