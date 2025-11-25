ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Γαλλία θα ζητήσει την τρίμηνη αναστολή της ιστοσελίδας Shein

Το δικαστήριο του Παρισιού θα συνεδριάσει αύριο για τη λειτουργία, ή μη, της ιστοσελίδας της Shein στη Γαλλία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
SHEIN ΓΑΛΛΙΑ Facebook Twitter
Διαμαρτυρία έξω από το πρώτο φυσικό κατάστημα της Shein στη Γαλλία / EPA
0

Την αναστολή λειτουργίας της ιστοσελίδας Shein, για τρεις περίπου μήνες, αναμένεται να ζητήσει αύριο από δικαστήριο η γαλλική κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε το ομώνυμο υπουργείο Οικονομικών.

Στις 5 Νοεμβρίου η γαλλική κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδικασία για να μπλοκάρει τη λειτουργία στη Γαλλία της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, γνωστής κυρίως για τη «γρήγορη μόδα» (fast fashion) σε πολύ χαμηλές τιμές, αφότου διαπιστώθηκε ότι προϊόντα, όπως κούκλες του σεξ που μοιάζουν με παιδιά, αλλά και όπλα, ήταν διαθέσιμα προς πώληση στην ιστοσελίδα της.

Την ίδια ημέρα, η Shein άνοιξε το πρώτο φυσικό της κατάστημα μέσα σε πολυκατάστημα του Παρισιού. Στη συνέχεια, «πάγωσε» την αναστολή της διαδικασίας έναντι της κινεζικής εταιρείας διαδικτυακού λιανεμπορίου όταν εκείνη απέσυρε όλα τα παράνομα προϊόντα από την πλατφόρμα της.

Το δικαστήριο του Παρισιού θα συνεδριάσει αύριο για να εξετάσει το αίτημα του υπουργείου Οικονομικών.

Shein: Τι αλλάζει με τα μικρά δέματα στην Ευρώπη

Πριν από, περίπου, δύο εβδομάδες, οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν να επισπεύσουν για τον επόμενο χρόνο τους τελωνειακούς δασμούς σε δέματα χαμηλής αξίας που φτάνουν στην ΕΕ.

Στόχος η καταπολέμηση των φθηνών κινεζικών εισαγωγών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πρόκειται για μια κίνηση που αναμένεται να πλήξει τις κινεζικές διαδικτυακές εταιρείες λιανικής πώλησης Shein και Temu.

Η συμφωνία για την εισαγωγή δασμών «το συντομότερο δυνατό το 2026» που προέκυψε από τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες ξεκινά τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η έγκριση του οποίου απαιτείται επίσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιταχύνει την επιβολή τελών σε δέματα χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ένωση, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τα κινεζικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ (αθέμιτος ανταγωνισμός) στην Ευρώπη.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς είχε προτείνει στους υπουργούς να καταργηθεί η απαλλαγή από τους δασμούς «de minimis» για διαδικτυακές αγορές κάτω των 150 ευρώ (175 δολάρια) το πρώτο τρίμηνο του 2026, δύο χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ: Τον Απρίλιο στην Κίνα ο Αμερικανός πρόεδρος

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Ετοιμάζει ταξίδι στην Κίνα, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σι Τζινπίνγκ

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Σι Τζινπίνγκ να επαναλαμβάνει ότι η Κίνα στηρίζει όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στην ειρήνη
LIFO NEWSROOM
«Είναι εντελώς ντροπιαστικό» - Ουκρανοί στρατιώτες μιλούν για το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ

Διεθνή / «Είναι εντελώς ντροπιαστικό» - Ουκρανοί στρατιώτες μιλούν για το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ

Ουκρανοί στρατιώτες που βρίσκονται στο μέτωπο του πολέμου σχολιάζουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης, με κάποιους να το απορρίπτουν πλήρως και άλλους να δηλώνουν πως «είναι ώρα να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε ένα πράγμα»
LIFO NEWSROOM
Στάρμερ για πρίγκιπα Άντριου: «Οι άνθρωποι πρέπει να παρέχουν στοιχεία στους ερευνητές»

Διεθνή / Στάρμερ για πρίγκιπα Άντριου: «Οι άνθρωποι πρέπει να παρέχουν στοιχεία στους ερευνητές»

Ο Άντριου στερήθηκε τους βασιλικούς του τίτλους και τις τιμητικές διακρίσεις τον περασμένο μήνα, καθώς η βασιλική οικογένεια προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τις επικρίσεις για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
LIFO NEWSROOM
 
 