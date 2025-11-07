ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Shein «γλίτωσε» από την αναστολή λειτουργίας στη Γαλλία

Η Shein, όπως προέκυψε από τους ελέγχους στη Γαλλία, δεν «πουλάει πλέον παράνομα προϊόντα στο διαδίκτυο»

Το πρώτο «φυσικό κατάστημα» της Shein στη Γαλλία / EPA
Η πλατφόρμα Shein, που πρόσφατα άνοιξε το πρώτο «φυσικό της κατάστημα» στο Παρίσι, απέφυγε προσωρινά την αναστολή λειτουργίας της στη Γαλλία.

Όπως απεφάνθη σχετικά η γαλλική κυβέρνηση από τους σχετικούς ελέγχους που έγιναν, η Shein δεν πουλάει, πλέον, «παράνομα προϊόντα» στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η εταιρεία παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από τις κρατικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο των ελέγχων για παραβιάσεις εμπορικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τη σημερινή, επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης, οι νομικές διαδικασίες εναντίον της Shein συνεχίζονται, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για μια «θεμελιώδη νίκη» στον αγώνα κατά της παράνομης ηλεκτρονικής εμπορίας.

Shein: Έρχονται νέες νομικές ενέργειες στη Γαλλία

Παράλληλα, το Παρίσι προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα ληφθούν νέες νομικές ενέργειες και κατά άλλων πλατφορμών, όπου έχουν εντοπιστεί πωλήσεις «παράνομων προϊόντων».

Η Shein, που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών αρχών για παραβιάσεις κανονισμών εμπορίου, πνευματικών δικαιωμάτων και ασφάλειας καταναλωτών, καλείται πλέον να αποδείξει τη συμμόρφωσή της στους αυστηρούς ελέγχους που επιβάλλει η Γαλλία στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Αρχικός στόχος της Γαλλίας, όπως είχε παρουσιαστεί σχετικά από τον Γάλλο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, ήταν να ανασταλλεί προσωρινά η διαδικτυακή λειτουργία της πλατφόρμας, προκειμένου να «συμμορφωθεί με τους νόμους της χώρας».

Την Τετάρτη, μάλιστα, η γαλλική κυβέρνηση είχε δηλώσει τα εξής: «Με εντολή του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση εκκινεί διαδικασία διακοπής της λειτουργίας της Shein για να δοθεί ο χρόνος στην πλατφόρμα να δείξει στις αρχές ότι το σύνολο των περιεχομένων της συμμορφώνονται με τους νόμους και τις ρυθμίσεις μας».

«Ενας πρώτος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από τους υπουργούς τις προσεχείς 48 ώρες» συνεχίζει η ανακοίνωση των υπηρεσιών της προεδρίας της κυβέρνησης.

