Η Γαλλία κατέσχεσε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδη στόλου» στη Μεσόγειο

H Γαλλία ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε δεξαμένοπλοιο στη Μεσόγειο, το οποίο θεωρεί ότι συνδέεται με τον ρωσικό «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι το πλοίο, με το όνομα Grinch, τελεί υπό διεθνείς κυρώσεις και είναι ύποπτο ότι έπλεε με «ψευδή σημαία».

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, το πολεμικό ναυτικό επιβιβάστηκε στο δεξαμένοπλοιο το πρωί της Πέμπτης σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Ισπανία και το Μαρόκο, με συνδρομή συμμαχικών δυνάμεων. Οι λιμενικές αρχές δήλωσαν ότι ο έλεγχος των εγγράφων και των στοιχείων του πλοίου ενίσχυσε τις υποψίες για «μη κανονικότητα» ως προς τη σημαία που δήλωνε.

Ο λεγόμενος «σκιώδης στόλος» περιγράφεται ως ένα δίκτυο δεξαμενόπλοιων με ασαφή ιδιοκτησία ή ασφάλιση, συχνά μεγάλης ηλικίας, που χρησιμοποιούνται ώστε να συνεχίζονται οι μεταφορές πετρελαίου παρά τους περιορισμούς. Κατά τον Μακρόν, η δραστηριότητα αυτού του δικτύου συμβάλλει στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ υπογράμμισε ότι η Γαλλία σκοπεύει να επιβάλει τις κυρώσεις «αποτελεσματικά» και με βάση το διεθνές δίκαιο.

We will not tolerate any violation.



This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.



The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι το Grinch είχε αποπλεύσει από το Μούρμανσκ στη βόρεια Ρωσία. Ιστότοποι παρακολούθησης πλοίων το εμφάνιζαν να πλέει με σημαία των Κομόρων νήσων, στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο του ελέγχου περί «ψευδούς σημαίας». Η υπόθεση παραπέμφθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές στη Μασσαλία και το πλοίο οδηγήθηκε εκτός πορείας για περαιτέρω έρευνα.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν και άλλες χώρες, με βρετανική πηγή άμυνας να επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε τη γαλλική ενέργεια

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τη γαλλική ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς την παράδειγμα της «αποφασιστικότητας» που απαιτείται ώστε τα έσοδα από το ρωσικό πετρέλαιο να μην στηρίζουν τον πόλεμο. Πρότεινε, επίσης, να εξεταστεί αν θα έπρεπε να κατάσχονται και να πωλούνται τα φορτία των δεξαμενόπλοιων που παραβιάζουν τις κυρώσεις.

Η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της εφαρμογής των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Στις αρχές Ιανουαρίου, οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν συνδράμει σε αμερικανική επιχείρηση κατάσχεσης ρωσικού δεξαμενόπλοιου στον Ατλαντικό, το οποίο, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, παραβίαζε κυρώσεις μεταφέροντας πετρέλαιο για τη Βενεζουέλα και τη Ρωσία.

Το Παρίσι έχει προχωρήσει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες κινήσεις. Τον Οκτώβριο του 2025 είχε δεσμεύσει άλλο δεξαμενόπλοιο, το Boracay, πριν το αφήσει να αποπλεύσει λίγες ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της S&P Global, περίπου ένα στα πέντε πετρελαιοφόρα παγκοσμίως φέρεται να χρησιμοποιείται για μεταφορά πετρελαίου από χώρες που βρίσκονται υπό κυρώσεις, με πρακτικές όπως «ψευδείς σημαίες» και αδιαφανείς δομές ιδιοκτησίας να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους.

Με πληροφορίες από BBC

