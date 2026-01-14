Γαλλία: Καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις για πρώτη φορά μετά το τέλος του Β΄ΠΠ

Για πρώτη φορά από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στη Γαλλία καταγράφηκαν περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, γεγονός που δείχνει ότι το δημογραφικό πλεονέκτημα που διατηρούσε επί δεκαετίες σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ αρχίζει να εξασθενεί.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας Insee, το 2025 σημειώθηκαν 651.000 θάνατοι και 645.000 γεννήσεις σε όλη τη Γαλλία.

Αν και η χώρα αποτελούσε για χρόνια εξαίρεση στην Ευρώπη, με υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων από πολλές γειτονικές χώρες, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι δεν μένει ανεπηρέαστη από τη δημογραφική κρίση που πλήττει την ήπειρο.

Το Insee ανακοίνωσε ότι ο δείκτης γονιμότητας μειώθηκε το 2025 στο 1,56 παιδί ανά γυναίκα, το χαμηλότερο επίπεδο από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πρόκειται για πτώση 24% σε σύγκριση με το 2010, όταν ο δείκτης βρισκόταν στο 2,01. Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, οι γεννήσεις στη Γαλλία μειώνονται σταθερά εδώ και 15 χρόνια.

Έρευνα της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης έδειξε ότι βασικοί λόγοι αποφυγής της τεκνοποίησης είναι το υψηλό οικονομικό κόστος, οι ανησυχίες για το μέλλον της κοινωνίας και οι δυσκολίες συνδυασμού οικογένειας, εργασίας και προσωπικής ζωής.

Την ίδια στιγμή, η γήρανση του πληθυσμού εντείνει τις πιέσεις στο ασφαλιστικό και στο σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων. Το προσδόκιμο ζωής έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ το ποσοστό των πολιτών άνω των 65 ετών αγγίζει πλέον το 22%.

Παρά τη μείωση των γεννήσεων, ο πληθυσμός της Γαλλίας αυξήθηκε οριακά το 2025, φτάνοντας τα 69,1 εκατομμύρια, κυρίως λόγω της μετανάστευσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με προβλέψεις της Eurostat, χωρίς τη συμβολή της μετανάστευσης ο πληθυσμός της χώρας θα μπορούσε να μειωθεί έως και στα 59 εκατομμύρια μέχρι το 2100.

Με πληροφορίες από Guardian