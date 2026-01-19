Γαλλία: Η κυβέρνηση θα προσφύγει σε άρθρο του Συντάγματος για να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε απόψε ότι θα επικαλεστεί το άρθρο 49.3 του Συντάγματος για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

Ο Λεκορνί είχε δεσμευτεί αρχικά τον Οκτώβριο ότι δεν θα προσέφευγε στο άρθρο 49.3, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να περνά νομοσχέδια χωρίς να τα υποβάλει σε ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι τον Οκτώβριο του 2025 η βουλή της Γαλλίας είχε απορρίψει τον «φόρο Ζούκμαν» στους υπερπλούσιους.

Ο «φόρος Ζούκμαν» που δεν πέρασε στη βουλή της Γαλλίας

«Οι υποστηρικτές του είχαν ελάχιστες ελπίδες για να περάσει. Το μέτρο, σύμφωνα με την Αριστερά, έφερνε «φορολογική δικαιοσύνη». Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μετά από αρκετές ημέρες αναμονής, λόγω καθυστερήσεων στις συζητήσεις» σχολίασε τότε η «Le Parisien».

O ελάχιστος φόρος 2% θα επιβαλλόταν στα περιουσιακά στοιχεία όσων υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η ψηφοφορία στη Βουλή κατέδειξε τον βαθύ διχασμό του Σώματος σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των πλουσιότερων πολιτών.

Το μέτρο αυτό ήταν ιδέα του Γάλλου οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζούκμαν, ο οποίος υποδτήριζε ότι θα μπορούσε να αποφέρει 15-20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.