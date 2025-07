Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε στην αντεπίθεση: Ένδειξη «ενοχής» για τη Γάζα η αντίδραση των ΗΠΑ

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε περνά στην αντεπίθεση και δηλώνει πως είναι ένδειξη «ενοχής» για τη Γάζα η αντίδραση των ΗΠΑ προς το πρόσωπό της.

Η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, απάντησε στις κυρώσεις που επέβαλε σε βάρος της η κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απόπειρα φίμωσης όσων τολμούν να υπερασπιστούν τους ανίσχυρους. «Οι ισχυροί τιμωρούν όσους μιλούν για τους ανίσχυρους, δεν είναι ένδειξη δύναμης, αλλά ενοχής», έγραψε η Αλμπανέζε σε ανάρτησή της στο X, μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών μέτρων εναντίον της.

"The powerful punishing those who speak for the powerless, it is not a sign of strength, but of guilt".



