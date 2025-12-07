Τραμπ Τζούνιορ εναντίον Ουκρανίας: Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον «ο ηλίθιος με το μπλοκ επιταγών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να απομακρυνθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου των ΗΠΑ σε σχόλιά του σε ένα συνέδριο στη Μέση Ανατολή.

Σε μια μακροσκελή «επίθεση» κατά του σκοπού της συνέχισης των μαχών στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είπε επίσης ότι οι «διεφθαρμένοι» πλούσιοι της Ουκρανίας είχαν εγκαταλείψει τη χώρα τους, αφήνοντας «αυτό που πίστευαν ότι ήταν η τάξη των αγροτών» να πολεμήσει στον πόλεμο.

Ο Τραμπ Τζούνιορ δεν έχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, αλλά είναι βασική φιγούρα στο κίνημα MAGA. Η παρέμβασή του αντικατοπτρίζει την αντιπάθεια που υπάρχει σε ορισμένους μέσα στην ομάδα του Τραμπ προς την ουκρανική κυβέρνηση και έρχεται σε μια περίοδο που η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ ασκεί πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη.

Donald Trump's eldest son @DonaldJTrumpJr told @SkyYaldaHakim his father may walk away from the Ukraine peace process, claiming the issue is not a priority for Americans, and signalling Europe needs a better plan.https://t.co/eCrShN5Raw



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/nzvKQOaioS — Sky News (@SkyNews) December 7, 2025

Ο Τραμπ Τζούνιορ είπε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρατείνει τον πόλεμο επειδή γνωρίζει ότι δεν θα κέρδιζε ποτέ μια εκλογική αναμέτρηση αν αυτός τελείωνε. Είπε ότι ο Ζελένσκι είναι σχεδόν θεοποιημένος από την αριστερά, αλλά υποστήριξε πως η Ουκρανία είναι πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία.

Επίσης επιτέθηκε στην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, λέγοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν λειτουργούν, αφού απλώς αύξησαν την τιμή του πετρελαίου, από την οποία η Ρωσία μπορεί να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της. Περιέγραψε το ευρωπαϊκό σχέδιο ως «θα περιμένουμε τη Ρωσία να χρεοκοπήσει – αυτό δεν είναι σχέδιο».

Είπε ότι κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2022 συνάντησε μόνο τρία άτομα που θεωρούσαν τον πόλεμο στην Ουκρανία ως ένα από τα δέκα σημαντικότερα ζητήματα.

Ο Τραμπ Τζούνιορ ισχυρίστηκε, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι παρατήρησε φέτος το καλοκαίρι, μέσα σε μία μόνο ημέρα στο Μονακό, πως το 50% των υπεραυτοκινήτων όπως Bugatti και Ferrari είχαν ουκρανικές πινακίδες. «Πιστεύετε ότι αποκτήθηκαν στην Ουκρανία;» ρώτησε.

«Ακούμε όλες τις φήμες για το τι συμβαίνει όταν βλέπουμε ότι όλες οι πινακίδες αυτοκινήτων στο Μονακό είναι ουκρανικές […] οι πλούσιοι έφυγαν και άφησαν αυτούς που θεωρούσαν αγροτικό πληθυσμό να πολεμήσουν. Δεν υπήρχε κίνητρο να σταματήσουν, γιατί όσο έρχονταν τα χρήματα και έκλεβαν, κανείς δεν έλεγχε τίποτα, οπότε δεν υπήρχε λόγος να έρθει η ειρήνη».

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν πιθανό ο πατέρας του —που κατέβηκε στις εκλογές υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να φέρει ειρήνη στην Ουκρανία— να αποχωρήσει απλώς, ο Τραμπ Τζούνιορ είπε ότι ίσως να το έκανε, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του είναι από τους πιο απρόβλεπτους ανθρώπους στην πολιτική.

Υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον «ο ηλίθιος με το μπλοκ επιταγών».

Με πληροφορίες από Guardian