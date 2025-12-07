ΔΙΕΘΝΗ
Ουκρανία: Η πρόταση της Ελβετίας για την επιτήρηση μιας κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ιγκνάσιο Κασίς, παρουσιάζει τον ΟΑΣΕ ως τον οργανισμό που μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελβετίας Ιγκνάσιο Κασίς / Φωτ. αρχείου: EPA
Η Ελβετία παρουσιάζει τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) ως τον οργανισμό που μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επιτήρηση μιας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ιγκνάσιο Κασίς, δήλωσε στην εφημερίδα SonntagsBlick:

«Υπάρχουν ήδη συγκεκριμένες σκέψεις για το θέμα αυτό: ο Οργανισμός έχει την ικανότητα να αναπτύξει αρκετές δεκάδες ανθρώπους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ΟΑΣΕ θα μπορούσε να επιτηρεί την κατάπαυση του πυρός, να ελέγχει τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, να παρατηρεί τις εκλογές κ.ά.».

Ο ρόλος του ΟΑΣΕ

Ο ΟΑΣΕ ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό να κατευνάσει τις εντάσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Αποτελείται από 57 μέλη της Ευρώπης, της Κεντρικής Ασίας και της Βόρειας Αμερικής. Ανάμεσά στα μέλη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουκρανία και η Ρωσία.

Παρόλα αυτά «η γραμμή του μετώπου εκτείνεται σήμερα σε 1.300 χιλιόμετρα, ο ΟΑΣΕ από μόνος του είναι πολύ μικρός για να επιτηρεί όλο το μήκος της. Αυτό θα απαιτούσε μια σημαντική δέσμευση από τα συμμετέχοντα κράτη», τόνισε ο υπουργός, που αναφερόμενος στην πορεία, στον Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να είναι σε θέση να κλείσει γρήγορα μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Στόχος μου είναι ο ΟΑΣΕ να είναι έτοιμος. Μόλις θα επιτευχθεί συμφωνία, θέλουμε να είμαστε σε θέση να αρχίσουμε δουλειά», συνέχισε ο Κασίς.

LIFO NEWSROOM
 
 