Πώς οι Μαλδίβες έγιναν απροσδόκητα ένας προσιτός προορισμός

Κάποτε ήταν ένας προορισμός αποκλειστικά για τους υπερ-πλούσιους αλλά πλέον, οι Μαλδίβες αγκαλιάζουν ένα πιο βιώσιμο μοντέλο τουρισμού, που απευθύνεται σε περισσότερους.

Δώδεκα χρόνια πριν, όταν η δημοσιογράφος Carmen Roberts είχε επισκεφθεί τις Μαλδίβες για τα γυρίσματα του «BBC’s The Travel Show», η εικόνα τους ήταν ακόμα ένας καρτποσταλικός παράδεισος: βίλες πάνω στο νερό, ιδιωτικά νησιά και τιμές που άφηναν τους περισσότερους ταξιδιώτες απ’ έξω.

Τώρα, βλέπει οικογένειες να κατεβαίνουν από τα πλοία αντί για καμαριέρους που ξεφόρτωναν Louis Vuitton βαλίτσες. Αυτό δεν ήταν οι Μαλδίβες που θυμόταν εξηγεί, αλλά αυτό ακριβώς είναι και το νόημα.

Την τελευταία δεκαετία, μια ήσυχη επανάσταση έχει ξεδιπλωθεί σε όλο το αρχιπέλαγος. Κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις επέτρεψαν στους κατοίκους να ανοίξουν ξενώνες σε κατοικημένα νησιά, καταργώντας έναν μακροχρόνιο κανόνα που περιόριζε τον τουρισμό μόνο σε ακατοίκητα resort-islands.

Το αποτέλεσμα ήταν μεταμορφωτικό: περισσότεροι από 1.200 ξενώνες λειτουργούν πλέον σε 90 τοπικά νησιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού των Μαλδίβων. Οι ταξιδιώτες μπορούν επιτέλους να γνωρίσουν την καθημερινή κουλτούρα της χώρας και – για πρώτη φορά – οι τοπικές οικογένειες να κερδίσουν άμεσα από τη βιομηχανία που τροφοδοτεί την οικονομία τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μαλδίβες: Η πρώτη χώρα που απαγορεύει το κάπνισμα σε όποιον γεννήθηκε μετά το 2007

Οι Μαλδίβες εξελίσσονται και όχι αθόρυβα

Στην πρόσφατη επίσκεψή της με τα τρία παιδιά της, ήθελε να δει πώς αυτή η αλλαγή λειτουργεί στην πράξη. Έμειναν στο Thoddoo – γνωστό και ως «το νησί-φάρμα» των Μαλδίβων – και σε ένα μεσαίας κατηγορίας θέρετρο που επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει βιώσιμη πολυτέλεια. Όπως εξηγεί, οι δύο αυτές εμπειρίες αφηγούνται την ιστορία μιας χώρας που ανοίγει την αγκαλιά της και επανασχεδιάζει διακριτικά το τι σημαίνει «παράδεισος».

Για να φτάσουν στο Thoddoo, τους πήρε 90 λεπτά με το δημόσιο ταχύπλοο από το Μαλέ και κόστισε πολύ λιγότερο από ένα συνηθισμένο υδροπλάνο πολυτελούς θέρετρου. Με το που έφτασαν, κατάλαβαν αμέσως τον διαφορετικό ρυθμό του νησιού.

Ο ξενώνας τους ήταν απλός και πεντακάθαρος. Τα μαξιλάρια δεν ήταν σχεδιαστών, το μπάνιο λιτό, αλλά η φιλοξενία ήταν αληθινή και το φαγητό ο ορισμός της σπιτικής κουζίνας. Ο υπεύθυνος της είπε ότι αυτό το νέο μοντέλο τουρισμού έχει αλλάξει πλήρως το τοπίο.

«Οι ντόπιοι πλέον επωφελούνται άμεσα από τα χρήματα του τουρισμού και μας έκανε επίσης να συνειδητοποιήσουμε πόσο πρέπει να προστατέψουμε αυτό που έχουμε – το νησί, τους υφάλους, την άγρια ζωή. Αυτά έρχονται οι άνθρωποι να δουν εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

Τα resorts αυτού του είδους πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα των Μαλδίβων. Μάλιστα η πρωτοβουλία «Recycle–Reuse» μετατρέπει τα παλιά λευκά είδη σε πανιά καθαρισμού, ενώ τα πλαστικά μιας χρήσης καταργούνται σταδιακά. Όταν η Carmen Roberts ζήτησε μια πλαστική σακούλα για τα βρεγμένα μαγιό, της απάντησαν: «Δεν χρησιμοποιούμε πια τέτοιες».

Ο τουρισμός και η περιβαλλοντική πολιτική λειτουργούν πλέον από κοινού, με ρυθμίσεις που στοχεύουν στη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία της θαλάσσιας ζωής. Υπό τον Πρόεδρο Dr Mohamed Muizzu, οι Μαλδίβες έχουν θέσει φιλόδοξο στόχο: να παράγουν το 33% της ηλεκτρικής τους ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2028, ένα κρίσιμο βήμα για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την προστασία των εύθραυστων οικοσυστημάτων που στηρίζουν τον τουρισμό.

Οι Μαλδίβες εξελίσσονται – και όχι αθόρυβα. Οι ξενώνες και τα οικογενειακά καταλύματα προσφέρουν πλέον αυθεντικές εμπειρίες της τοπικής ζωής, ενώ τα resorts αποδεικνύουν ότι άνεση και συνείδηση μπορούν να συνυπάρξουν. Για τους ταξιδιώτες που κάποτε αποκλείονταν από τον «παράδεισο», τα νησιά προσφέρουν τώρα κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από την αποκλειστικότητα: την αυθεντικότητα.

Αυτό που κάποτε ήταν φαντασίωση για νεόνυμφους, είναι πλέον ένας προορισμός στον οποίο οι οικογένειες μπορούν να επιστρέφουν ξανά – όχι απλώς να ονειρεύονται.

Με πληροφορίες από BBC