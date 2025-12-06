Βηθλεέμ: Άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα

Για δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, όλες οι δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα ακυρώθηκαν στη Βηθλεέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ωστόσο, μετά την πρόσφατη κατάπαυση του πυρός, οι εορταστικές εκδηλώσεις επιστρέφουν, όπως συμβολίζεται από τη φωταγώγηση του παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου δέντρου μπροστά από την ιστορική Εκκλησία της Γεννήσεως.

«Ήταν δύο δύσκολα χρόνια σιωπής, χωρίς Χριστούγεννα, χωρίς δουλειές, χωρίς εργασία», δήλωσε ο δήμαρχος της Βηθλεέμ, Μαχέρ Καναουάτι. «Όλοι εδώ ζούμε από τον τουρισμό και ο τουρισμός είχε πέσει στο μηδέν», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος σημείωσε, ωστόσο, ότι η ιδέα της επιστροφής των εορτασμών δεν ήλθε χωρίς αντιδράσεις, καθώς η Γάζα δεν έχει σταματήσει να δοκιμάζεται από επιθέσεις παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, όπου μεταξύ άλλων, ζουν μέλη της μικρής χριστιανικής κοινότητας, πολλά από τα οποία έχουν συγγενείς στη Βηθλεέμ.

«Κάποιοι μπορεί να πουν ότι δεν είναι σωστό και άλλοι ότι είναι», συνέχισε ο δήμαρχος, σύμφωνα με το BBC. «Αλλά βαθιά μέσα στην καρδιά μου, ένιωσα ότι αυτό ήταν το σωστό, γιατί τα Χριστούγεννα δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουν ή να ακυρωθούν. Είναι το φως της ελπίδας για εμάς».

Με πληροφορίες από BBC

