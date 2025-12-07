Ζάκυνθος: «Δεν πλησίαζε ποτέ αυτό το σκυλί» - Όσα δήλωσε ο πατέρας του 2χρονου αγοριού

Για περίπου 30 δευτερόλεπτα βρέθηκε δίπλα στο πιτ μπουλ το δίχρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο, όπως αναφέρει ο πατέρας του, μετά την άγρια επίθεση του ζώου που στοίχισε τη ζωή στο παιδί.

Όπως δήλωσε, μάλιστα, ο πατέρας του παιδιού «ήταν η πρώτη φορά που πήγε εκεί πέρα. Το παιδί δεν πήγαινε ποτέ σε αυτό το σκυλί, ποτέ.»

Όλα συνέβησαν το απόγευμα του Σαββάτου (6/12), στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας, όπου βρισκόταν το πιτ μπουλ αλυσοδεμένο.

«Με φώναξε η κορούλα μου η μικρή και έτρεξα με όση δύναμη είχα για να το προλάβω», είπε ο πατέρας του παιδιού, μιλώντας στον Alpha.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο, να τα καταφέρουν.

Νεκρό παιδί στη Ζάκυνθο:«Είχε φοβερά δαγκώματα στον λαιμό»

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» είπε ο πατέρας του αγοριού.

Ενώ ο γιατρός δήλωσε: «Ήρθε το παιδάκι. Έγινε αναζωογόνηση. Ήταν κατακρεουργημένο από κάποιο πίτ μπουλ. Είχε φοβερά δαγκώματα στο λαιμό».

Το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι. Όταν γύρισαν, διέφυγε της προσοχής τους το παιδί και πλησίασε το δέντρο που ήταν δεμένο το πιτ μπουλ με αποτέλεσμα να το δαγκώσει θανάσιμα. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως όταν οι γονείς επέστρεψαν εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σκυλί ήταν αλυσοδεμένο, ενώ μέσα στον χώρο βρίσκονται και άλλα ζώα είτε ελεύθερα είτε περιφραγμένα γεννούν ερωτήματα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Το πιτ μπουλ βρίσκεται στην αρμόδια υπηρεσία Ζακύνθου. Αναμένεται να εξεταστεί από ειδικό κλιμάκιο κτηνιάτρων για να διευκρινιστεί πόσο επικίνδυνος είναι και ποια βήματα θα πρέπει να ακολουθηθούν.