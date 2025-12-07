Συναγερμός στο Χίθροου μετά από επίθεση με σπρέι πιπεριού - Συνελήφθη ένα άτομο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (7/12) (τοπική ώρα) στο αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το BBC, οι τοπικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για το περιστατικό μετά από αναφορές και καταγγελίες για χρήση σπρέι πιπεριού σε άτομα.

Το Χίθροου, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε πως ανταποκρίνεται σε «περιστατικό που ενεργοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης» στον Τερματικό Σταθμό 3. Επίσης, το αεροδρόμιο συμβουλεύει τους επιβάτες να κάνουν υπομονή και να δώσουν επιπλέον χρόνο στις διαδικασίες, όπως οι έλεγχοι εισιτηρίων.

Anyone know what is happening at Heathrow Airport? #heathrow pic.twitter.com/L4IA1xDfFe — Lil guy in the abyss (@Kobeni_Pochita) December 7, 2025

MAJOR INCIDENT DECLARED AT HEATHROW AIRPORT



DMs are open if you have more information. pic.twitter.com/1CEbSHuU6e — British Intel (@TheBritishIntel) December 7, 2025

«Οι ομάδες μας ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή σε ένα περιστατικό που αφορά τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο πολυώροφο πάρκινγκ του Τερματικού Σταθμού 3. Στους επιβάτες συνιστάται να δώσουν επιπλέον χρόνο όταν ταξιδεύουν προς το αεροδρόμιο και να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για τυχόν απορίες» ανακοίνωσε το Χίθροου.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου.

Το BBC αναφέρει πως υπάρχουν τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο αλλά η ζωή τους δεν απειλείται και δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο.

Ο Διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Πίτερ Στίβενς, αναφέρει επίσης ότι «σε αυτό το στάδιο, πιστεύουμε ότι στο περιστατικό εμπλέκεται μια ομάδα ανθρώπων που γνωρίζονται μεταξύ τους, με μια διαμάχη να υπάρχει και να έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων».

Ο Στίβενς προσθέτει ότι οι αστυνομικοί «αντέδρασαν γρήγορα» και «θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στο αεροδρόμιο Χίθροου καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού» για να συνεχιστούν οι έρευνες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην περιοχή.

🚨BREAKING: ARMED POLICE AT HEATHROW AIRPORT



SUSPECT ARRESTED



The usual. pic.twitter.com/gixsGVTemz — Basil the Great (@BasilTheGreat) December 7, 2025

Συναγερμός στο Χίθροου: Το περιστατικό «δεν σχετίζεται με τρομοκρατία»

Να σημειωθεί ότι το περιστατικό αυτό δεν αντιμετωπίζεται ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στις 08:11 σήμερα το πρωί μετά από αναφορές ότι πολλά άτομα είχαν δεχθεί επίθεση. «Ορισμένοι άνθρωποι ψεκάστηκαν με αυτό που πιστεύεται ότι είναι μια μορφή σπρέι πιπεριού από μια ομάδα ανδρών που στη συνέχεια εγκατέλειψαν το σημείο», αναφέρει η αστυνομία.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων υπόππτων.

Επίσης, αν και στην αρχή διακόπηκαν δρομολόγια τρένων, τώρα έχουν αρχίσει να λειτουργούν ξανά αν και υπάρχουν καθυστερήσεις έως και 10 λεπτά ενώ είναι πιθανό να υπάρξουν και ακυρώσεις.