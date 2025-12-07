ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν: «Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», δηλώνει ο πρόεδρος

«Η προδοσία αυτή δεν θα μείνει ατιμώρητη», τόνισε ο Πατρίς Ταλόν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν: «Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», δηλώνει ο πρόεδρος Facebook Twitter
Ο πρόεδρος του Μπενίν Πατρίς Ταλόν/Φωτογραφία: EPA
0

«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», δήλωσε ο πρόεδρος του Μπενίν Πατρίς Ταλόν σήμερα το βράδυ στην εθνική τηλεόραση, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το πρωί στη χώρα της Δυτικής Αφρικής.

Οι αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι την απέτρεψαν, αφότου οι δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν δράση για να βάλουν τέλος στην απόπειρα αυτή από ομάδα στρατιωτών που επιτέθηκαν σε κρατικούς οργανισμούς.

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο και γι αυτό σας καλώ να συνεχίσετε ήρεμα τις δουλειές σας ήδη από απόψε. Η ασφάλεια και η δημόσια τάξη θα διατηρηθούν παντού στην εθνική επικράτεια», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι «αυτή η προδοσία δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Μια ομάδα στρατιωτών με επικεφαλής τον υποστράτηγο Pascal Tigri είχε μεταδώσει μήνυμα, στο οποίο ανέφερε ότι ανέτρεψε τον πρόεδρο Patrice Talon και ανέστειλε το σύνταγμα.

Παράλληλα, μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, η γαλλική πρεσβεία στο Μπενίν ενημέρωσε για πυροβολισμούς κοντά στην στην πρωτεύουσα Κοτονού, όπου βρίσκεται και η έδρα της κυβέρνησης.

Μαρτυρίες που επικαλέστηκε το BBC ανέφεραν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ ορισμένοι δημοσιογράφοι της κρατικής τηλεόρασης φέρονται να κρατήθηκαν όμηροι.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Μελόνι στέλνει έκτακτο υλικό για την προστασία των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας - Επικοινωνία με Ζελένσκι

Διεθνή / Η Μελόνι στέλνει έκτακτο υλικό για την προστασία των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας - Επικοινωνία με Ζελένσκι

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «οι γεννήτριες ιταλικών εταιριών πρόκειται να αποσταλούν στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες»
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον «ο ηλίθιος με το μπλοκ επιταγών»

Διεθνή / Τραμπ Τζούνιορ εναντίον Ουκρανίας: Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον «ο ηλίθιος με το μπλοκ επιταγών»

Ο μεγαλύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση Ζελένσκι αλλά και στη στάση της Ευρώπης απέναντι στον πόλεμο, ενώ ανέφερε πως ο πατέρας δεν αποκλείεται να πάψει να στηρίζει την Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
ΣΚ - Πώς οι Μαλδίβες έγιναν – απροσδόκητα – ένας προσιτός προορισμός

Διεθνή / Πώς οι Μαλδίβες έγιναν απροσδόκητα ένας προσιτός προορισμός

Κάποτε ήταν προορισμός αποκλειστικά για υπερ - πλούσιους. Σήμερα οι Μαλδίβες προσφέρουν ένα πιο τοπικό και βιώσιμο μοντέλο τουρισμού, που αλλάζει το ποιοι μπορούν να ζήσουν την εμπειρία του «παραδείσου»
LIFO NEWSROOM
ΤΡΑΜΠ ΕΥΡΩΠΗ ΕΚΛΟΓΕΣ POLITICO

Διεθνή / «Ευρώπη πρόσεχε, έρχεται για τις εκλογές σου»: Ανάλυση Politico για το νέο δόγμα Τραμπ - Το ερώτημα που θέτει

«Η ''αποστολή'' του να αναμειχθεί στην ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να τρομοκρατήσει Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς» σχολιάζει το Politico ενώ αναρωτιέται αν «θα αντιδράσει κάποιος από αυτούς»
LIFO NEWSROOM
Από τη «Λολίτα» στο «Λολίτα εξπρές»: Η σχέση του Έπσταϊν με τον εκδότη του περιβόητου βιβλίου του Ναμπόκοφ

Διεθνή / Από τη «Λολίτα» στο «Λολίτα εξπρές»: Η σχέση του Έπσταϊν με τον εκδότη του περιβόητου βιβλίου του Ναμπόκοφ

Αναζητώντας υλικό για τη βιογραφία του Τζορτζ Γουάιντενφελντ, ο ιστορικός Τόμας Χάρντινγκ ανακάλυψε επιστολές που αντάλλαξαν ο Βρετανός μεγαλοεκδότης, η Γκισλέν Μάξγουελ και ο Έπσταϊν, το ιδιωτικό τζετ του οποίου λεγόταν «Lolita Express».
LIFO NEWSROOM
 
 