Χίθροου: Ένα παιδί ανάμεσα στα άτομα που τραυματίστηκαν εν μέσω επίθεσης με σπρέι - Τι συνέβη

Σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία τέσσερις άνδρες προσπάθησαν να αρπάξουν τη βαλίτσα μίας γυναίκας μέσα στον ανελκυστήρα χώρου στάθμευσης του αεροδρομίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: X
Ένα τρίχρονο κορίτσι είναι ανάμεσα στα άτομα που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ληστείας στο αεροδρόμιο Χίθροου, το πρωί της Κυριακής (7/12).

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι το σπρέι ψεκάστηκε όταν μια ομάδα τεσσάρων ανδρών άρπαξε τη βαλίτσα μιας γυναίκας σε ανελκυστήρα χώρου στάθμευσης του αεροδρομίου.

Όσοι βρίσκονταν κοντά επηρεάστηκαν από τον ψεκασμό, με 21 άτομα να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων πέντε που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ένας 31χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση και αναζητούνται και άλλα άτομα, πρόσθεσε η αστυνομία.

Το περιστατικό –το οποίο η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι ήταν μεμονωμένο και δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατία– προκάλεσε αναστάτωση στο αεροδρόμιο, καθώς τα τρένα καθυστέρησαν και ο χώρος στάθμευσης έκλεισε.

Ο διοικητής Πίτερ Στίβενς είπε ότι η αστυνομία πιστεύει πως τα άμεσα εμπλεκόμενα πρόσωπα γνωρίζονταν μεταξύ τους και ότι οι αξιωματικοί εργάζονται «για να διαπιστώσουν πλήρως τις συνθήκες γύρω από το τι συνέβη».

Η αστυνομία είχε νωρίτερα αναφέρει ότι υπήρξε ένας καυγάς που κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ανθρώπων.

«Ένιωσα ένα κάψιμο στο πίσω μέρος του λαιμού μου»

Ο Τομ Μπέιτ περίμενε το ασανσέρ στο πάρκινγκ όταν είδε «νεαρούς άνδρες ντυμένους στα μαύρα να τρέχουν μέσα από το πλήθος» πριν περάσουν από μια πλαϊνή πόρτα.

«Μόλις έφυγαν, ο κόσμος άρχισε να βήχει, και μετά άρχισα κι εγώ», είπε στο BBC. «Ένιωσα ένα κάψιμο στο πίσω μέρος του λαιμού μου.»

Βγαίνοντας με το αυτοκίνητο από το πάρκινγκ, είπε ότι είδε την αστυνομία να καταφθάνει. «Ήταν απίστευτο να βλέπεις την αστυνομία να τρέχει προς τον κίνδυνο», είπε. «Είμαι πολύ χαρούμενος τώρα που ακούω ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατία, γιατί ένιωσα σαν να ήμουν στη μέση μιας επίθεσης — ήταν αρκετά έντονο.»

Πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν μεγάλη κινητοποίηση ενόπλων αστυνομικών, πυροσβεστικά οχήματα και έναν αστυνομικό να φαίνεται να ερευνά ένα άτομο με χειροπέδες.

Ο Φιν Φρέιζερ, που έφτασε στο Χίθροου από τις ΗΠΑ το πρωί της Κυριακής, είπε στο BBC ότι είδε «ένοπλους αστυνομικούς να τρέχουν γύρω και να ελέγχουν τα οχήματα των ανθρώπων» την ώρα που προσπαθούσε να φύγει από το πάρκινγκ.

«Όταν έφτασαν στο δικό μας αυτοκίνητο, χτύπησαν το παράθυρο και μας είπαν να το κατεβάσουμε και μετά κοίταξαν μέσα στο όχημα.»

Το προσωπικό του αεροδρομίου μοίραζε μπουκάλια νερού σε επιβάτες που περίμεναν λεωφορεία από τον Τερματικό 3, όπου μία οικογένεια είπε στο πρακτορείο PA ότι περίμεναν στη στάση για τρεις ώρες για το δρομολόγιο προς το μακρινό πάρκινγκ μακράς διάρκειας. Τα λεωφορεία αυτά συνήθως εκτελούν δρομολόγια κάθε 15 λεπτά.

Με πληροφορίες από BBC

