Λούβρο: Διαρροή νερού προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες έργα

Διαρροή νερού στα τέλη Νοεμβρίου προκάλεσε ζημιές σε αρκετές εκατοντάδες έργα στο αιγυπτιακό τμήμα του Λούβρου, δήλωσε την Κυριακή το μουσείο του Παρισιού.

«Μεταξύ 300 και 400 έργα» επηρεάστηκαν από τη διαρροή που εντοπίστηκε στις 26 Νοεμβρίου, δήλωσε ο υποδιευθυντής του μουσείου, Φρανσουά Στάινμποκ, περιγράφοντάς τα ως «περιοδικά αιγυπτιολογίας» και «επιστημονική τεκμηρίωση» που χρησιμοποιείται από ερευνητές.

Τα κατεστραμμένα αντικείμενα χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα και ήταν «εξαιρετικά χρήσιμα», αλλά «σε καμία περίπτωση μοναδικά», πρόσθεσε ο Στάινμποκ.

«Κανένα αντικείμενο πολιτιστικής κληρονομιάς δεν έχει επηρεαστεί από αυτή τη ζημιά», είπε. «Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε ανεπανόρθωτες και οριστικές απώλειες σε αυτές τις συλλογές.»

Το περιστατικό έρχεται μετά από μια κλοπή τον Οκτώβριο, κατά την οποία μια τετραμελής συμμορία εισέβαλε στο πιο πολυσύχναστο μουσείο τέχνης του κόσμου μέρα μεσημέρι, κλέβοντας κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε μόλις επτά λεπτά, πριν διαφύγει. Η υπόθεση προκάλεσε συζήτηση για τις «απαρχαιωμένες» υποδομές του μουσείου.

Το Λούβρο ανέφερε ότι θα διεξαχθεί εσωτερική έρευνα για τη διαρροή του Νοεμβρίου, η οποία προκλήθηκε από τυχαίο άνοιγμα μιας βαλβίδας στο σύστημα θέρμανσης και αερισμού, που είχε ως αποτέλεσμα το νερό να διαπεράσει την οροφή της πτέρυγας Mollien, όπου φυλάσσονταν τα βιβλία.

Το «εντελώς απαρχαιωμένο» σύστημα είχε τεθεί εκτός λειτουργίας για μήνες και επρόκειτο να αντικατασταθεί από τον Σεπτέμβριο του 2026, πρόσθεσε ο Στάινμποκ.

Τα έργα «θα στεγνώσουν, θα σταλούν σε βιβλιοδέτη για αποκατάσταση και στη συνέχεια θα επιστραφούν στα ράφια», επεσήμανε ο ίδιος.

Στα τέλη Νοεμβρίου, το Λούβρο ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων για τους περισσότερους επισκέπτες εκτός ΕΕ, που σημαίνει ότι Αμερικανοί, Βρετανοί και Κινέζοι τουρίστες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να πληρώσουν 32 ευρώ (28 λίρες) για την είσοδο.

Το μουσείο ανέφερε ότι η αύξηση τιμής κατά 45% αποσκοπεί στην ενίσχυση των ετήσιων εσόδων έως και κατά 23 εκατομμύρια δολάρια, ώστε να χρηματοδοτηθούν βελτιώσεις στις υποδομές.

Το Λούβρο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, εκ των οποίων το 69% από το εξωτερικό.

Με πληροφορίες από Guardian

