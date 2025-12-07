ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μέγκαν Μαρκλ: Ο πατέρας της διαψεύδει ότι επικοινώνησαν μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Διεθνή μέσα μεταφέρουν, ότι η δούκισσα του Σάσσεξ του έστειλε email

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μέγκαν Μαρκλ: Ο πατέρας της διαψεύδει ότι επικοινώνησαν μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου / Μέγκαν Μάρκλ
0

Η Μέγκαν Μαρκλ επικοινώνησε μέσω email με τον πατέρα της, το πρωί της Παρασκευής, αφού έμαθε ότι είχε υποβληθεί στην επέμβαση ακρωτηριασμού στο πόδι του.

Οι δυο τους είχαν να επικοινωνήσουν, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, περίπου 7 χρόνια. Εκπρόσωπος της Μέγκαν δήλωσε ότι «επικοινώνησε» την ίδια μέρα που έμαθε για τα προβλήματα υγείας του πατέρα της, με τον οποίο έχει αποξενωθεί από το 2018, μετά τη συμμετοχή του στη σκηνοθεσία φωτογραφιών παπαράτσι πριν από το γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Ωστόσο, η εφημερίδα The Mail on Sunday ανέφερε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ότι «ο Τόμας ήταν συγχυσμένος» από τη δήλωση και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε νέα από τη Μέγκαν.

Μέγκαν Μαρκλ: Η ρήξη με τον πατέρα της

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι επικοινώνησε με τον πατέρα της», δήλωσε εκπρόσωπος της Δούκισσας του Σάσεξ στο People. Η ενημέρωση έρχεται μετά τη δήλωση του γιου του Τόμας, του Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, στη Daily Mail, ότι ο 81χρονος υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο στις 3 Δεκεμβρίου στις Φιλιππίνες - όπου οι δυο τους διαμένουν από τις αρχές του έτους - αφού ένας θρόμβος στο μηρό του φέρεται να έκοψε την κυκλοφορία του αίματος.

Περιέγραψε την επείγουσα επέμβαση ως «ζήτημα ζωής ή θανάτου», λέγοντας ότι το πόδι του πατέρα του είχε γίνει «μπλε και μετά μαύρο», πριν οι γιατροί κρίνουν ότι ο ακρωτηριασμός ήταν απαραίτητος.

Η 44χρονη Μέγκαν Μαρκλ είναι αποξενωμένη από τον πατέρα της από το 2018, λίγο πριν τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι. Η ρήξη ξεκίνησε αφού ο Τόμας Μαρκλ παραδέχτηκε ότι είχε σκηνοθετήσει φωτογραφίες για παπαράτσι και, σύμφωνα με τη Μέγκαν, δεν ήταν ειλικρινής μαζί της σχετικά με τις επαφές του με τον Τύπο.

Στη συνέντευξή της το 2021 με την Όπρα Γουίνφρεϊ, η Μέγκαν είπε πως ένιωσε ότι η σχέση είχε πληγεί ανεπανόρθωτα. «Έχω χάσει τον πατέρα μου», είχε δηλώσει τότε. Στο ντοκιμαντέρ του ζευγαριού στο Netflix την επόμενη χρονιά, ο Χάρι είπε ότι «πήρε πάνω του» μέρος της ευθύνης για την αποξένωση. «Είχε πατέρα πριν από όλο αυτό και τώρα δεν έχει», είπε, προσθέτοντας: «Αν η Μεγκ δεν ήταν μαζί μου, τότε ο πατέρας της θα ήταν ακόμη ο πατέρας της.»

Με πληροφορίες από People

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΚ - Πώς οι Μαλδίβες έγιναν – απροσδόκητα – ένας προσιτός προορισμός

Διεθνή / Πώς οι Μαλδίβες έγιναν απροσδόκητα ένας προσιτός προορισμός

Κάποτε ήταν προορισμός αποκλειστικά για υπερ - πλούσιους. Σήμερα οι Μαλδίβες προσφέρουν ένα πιο τοπικό και βιώσιμο μοντέλο τουρισμού, που αλλάζει το ποιοι μπορούν να ζήσουν την εμπειρία του «παραδείσου»
LIFO NEWSROOM
ΤΡΑΜΠ ΕΥΡΩΠΗ ΕΚΛΟΓΕΣ POLITICO

Διεθνή / «Ευρώπη πρόσεχε, έρχεται για τις εκλογές σου»: Ανάλυση Politico για το νέο δόγμα Τραμπ - Το ερώτημα που θέτει

«Η ''αποστολή'' του να αναμειχθεί στην ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να τρομοκρατήσει Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς» σχολιάζει το Politico ενώ αναρωτιέται αν «θα αντιδράσει κάποιος από αυτούς»
LIFO NEWSROOM
Από τη «Λολίτα» στο «Λολίτα εξπρές»: Η σχέση του Έπσταϊν με τον εκδότη του περιβόητου βιβλίου του Ναμπόκοφ

Διεθνή / Από τη «Λολίτα» στο «Λολίτα εξπρές»: Η σχέση του Έπσταϊν με τον εκδότη του περιβόητου βιβλίου του Ναμπόκοφ

Αναζητώντας υλικό για τη βιογραφία του Τζορτζ Γουάιντενφελντ, ο ιστορικός Τόμας Χάρντινγκ ανακάλυψε επιστολές που αντάλλαξαν ο Βρετανός μεγαλοεκδότης, η Γκισλέν Μάξγουελ και ο Έπσταϊν, το ιδιωτικό τζετ του οποίου λεγόταν «Lolita Express».
LIFO NEWSROOM
Η Κίνα προειδοποιεί τα διεθνή ΜΜΕ για τη φωτιά στο Χονγκ Κονγκ: «Μην διαδίδετε συκοφαντίες»

Διεθνή / Η Κίνα προειδοποιεί τα διεθνή ΜΜΕ για τη φωτιά στο Χονγκ Κονγκ: «Μην διαδίδετε συκοφαντίες»

To Γραφείο για την Προστασία της Εθνικής Ασφάλειας κάλεσε έναν αριθμό μη προσδιορισμένων μέσων ενημέρωσης, επικρίνοντας την κάλυψη της πυρκαγιάς που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 159 άτομα στο πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court
LIFO NEWSROOM
 
 