Λωρίδα της Γάζας: Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας θα ξεκινήσει σύντομα, λέει ο Νετανιάχου

Υπάρχει μονάχα μία προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι δύο πλευρές στην επόμενη φάση της εκεχειρίας, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: EPA
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς αναμένεται να περάσουν στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας «πολύ σύντομα», αφού η Χαμάς επιστρέψει τα λείψανα του τελευταίου ομήρου που κρατείται στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αργότερα μέσα στον μήνα.

Ο Νετανιάχου έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ισραήλ του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς — της πρώτης επίσκεψής του στη χώρα ως αρχηγός κράτους — κατά την οποία ο τελευταίος επισκέφθηκε επίσης το μνημείο Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη Γάζα, ένα θέμα στο οποίο εξέφρασαν ξεκάθαρες διαφωνίες, ωστόσο και οι δύο θέλησαν να τονίσουν τη δέσμευσή τους στη διατήρηση των στενών διμερών σχέσεων μεταξύ των χωρών τους.

Ο Μερτς είπε ότι ήρθε στο Ισραήλ ως φίλος «πολύ αργότερα απ’ όσο πραγματικά θα ήθελα».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Γάζα, αναγνώρισε ότι οι ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης «έχουν οδηγήσει τη Γερμανία σε αρκετά διλήμματα», υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ, όπως κάθε κράτος, πρέπει να λογοδοτεί βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου/Φωτογραφία: EPA

Δεδομένης της σοβαρής ανθρώπινης οδύνης που υπάρχει στη Γάζα, η Γερμανία όφειλε να δώσει το παράδειγμα, είπε ο Μερτς. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα απέναντι στη Χαμάς.

«Θα συνεχίσουμε τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης», πρόσθεσε, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι «μια διαρκής ειρήνη είναι εφικτή». Όσον αφορά τη διακυβέρνηση της Γάζας, είπε ότι «ένα πράγμα είναι βέβαιο: δεν μπορεί να υπάρξει κανένας ρόλος για τη Χαμάς στη Γάζα. Η Γάζα δεν πρέπει πλέον να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ».

Διαφορές σχετικά με τη λύση των δύο κρατών

Σύμφωνα με τον Μερτς, η δεύτερη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας πρέπει να ξεκινήσει τώρα. Αναφέρθηκε στο τραύμα που προκάλεσε ο πόλεμος και στις δύο πλευρές και υπογράμμισε ότι η ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους στο πλαίσιο λύσης δύο κρατών αποτελεί τον δρόμο προς μια διαρκή ειρήνη.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η μελλοντική δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ πιθανότατα ανοίγει τις καλύτερες προοπτικές για αυτό ακριβώς το μέλλον», δήλωσε ο Μερτς. «Η λύση των δύο κρατών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων».

Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA

Αναφερόμενος στο θέμα της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, ο Μερτς είπε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν «καμία επίσημη, πολιτική, δομική ή άλλη ενέργεια που να συνιστά προσάρτηση».

Ο Νετανιάχου αντιτάχθηκε ρητά στον καγκελάριο σχετικά με το ζήτημα της λύσης των δύο κρατών, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, ο σκοπός του οποίου, όπως ισχυρίστηκε, ήταν να καταστρέψει το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός ηγέτης επέμεινε ότι ο έλεγχος της περιοχής από τον ποταμό Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο πρέπει, συνεπώς, να παραμείνει στα χέρια του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, αυτό δεν θα αποτελούσε προσάρτηση, αλλά αναγκαίο έλεγχο μιας περιοχής σημαντικής για την ασφάλεια, προσθέτοντας ότι πιθανά πολιτικά σχήματα θα μπορούσαν να συζητηθούν «σε ένα μακρινό μέλλον».

Με πληροφορίες από euronews.com

