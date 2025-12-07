ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Αφρική: Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν - Τι αναφέρει η κυβέρνηση

Μια ομάδα στρατιωτικών ισχυρίστηκε στην εθνική τηλεόραση ότι είχε καταλάβει την εξουσία

Αφρική: Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν - Τι αναφέρει η κυβέρνηση Facebook Twitter
Οι στρατιώτες εμφανίστηκαν στην κρατική τηλεόραση του Μπενίν για να ανακοινώσουν ότι αναστέλλουν την ισχύ του Συντάγματος
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Η κυβέρνηση του Μπενίν στη Δυτική Αφρική, ανακοίνωσε σήμερα ότι αποτράπηκε απόπειρα πραξικοπήματος, την οποία φέρεται να οργάνωσε ομάδα στρατιωτικών στη Δυτική Αφρική.

Ο υπουργός Εσωτερικών εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση, δηλώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις ανέκοψαν την προσπάθεια. Λίγο νωρίτερα, μια ομάδα στρατιωτών με επικεφαλής τον υποστράτηγο Pascal Tigri είχε μεταδώσει μήνυμα, στο οποίο ανέφερε ότι ανέτρεψε τον πρόεδρο Patrice Talon και ανέστειλε το σύνταγμα.

Παράλληλα, μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, η γαλλική πρεσβεία στο Μπενίν ενημέρωσε για πυροβολισμούς κοντά στην στην πρωτεύουσα Κοτονού, όπου βρίσκεται και η έδρα της κυβέρνησης. Μαρτυρίες που επικαλείται το BBC αναφέρουν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ ορισμένοι δημοσιογράφοι της κρατικής τηλεόρασης φέρονται να κρατήθηκαν όμηροι.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του προέδρου, ο Patrice Talon είναι ασφαλής και έχει μεταφερθεί στη γαλλική πρεσβεία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλασάν Σιντού δήλωσε: «Νωρίς το πρωί της Κυριακής, 7 Δεκεμβρίου 2025, μια μικρή ομάδα στρατιωτών ξεκίνησε μια ανταρσία με στόχο την αποσταθεροποίηση του κράτους και των θεσμών του».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αντιμέτωπες με αυτή την κατάσταση, οι ένοπλες δυνάμεις του Μπενίν και η ηγεσία τους, πιστές στον όρκο τους, παρέμειναν προσηλωμένες στη δημοκρατία. Η αντίδρασή τους τους επέτρεψε να διατηρήσουν τον έλεγχο της κατάστασης και να αποτρέψουν την απόπειρα».

Η κυβέρνηση, όπως είπε, «καλεί τον πληθυσμό να συνεχίσει τις δραστηριότητές του κανονικά».

Στην πρωτεύουσα παρατηρούνται ελικόπτερα να πετούν πάνω από το Κοτονού, ενώ αρκετοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί από ισχυρή στρατιωτική παρουσία.

Το Μπενίν, πρώην γαλλική αποικία, θεωρείται μία από τις πιο σταθερές δημοκρατίες της Αφρικής.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΚ - Πώς οι Μαλδίβες έγιναν – απροσδόκητα – ένας προσιτός προορισμός

Διεθνή / Πώς οι Μαλδίβες έγιναν απροσδόκητα ένας προσιτός προορισμός

Κάποτε ήταν προορισμός αποκλειστικά για υπερ - πλούσιους. Σήμερα οι Μαλδίβες προσφέρουν ένα πιο τοπικό και βιώσιμο μοντέλο τουρισμού, που αλλάζει το ποιοι μπορούν να ζήσουν την εμπειρία του «παραδείσου»
LIFO NEWSROOM
ΤΡΑΜΠ ΕΥΡΩΠΗ ΕΚΛΟΓΕΣ POLITICO

Διεθνή / «Ευρώπη πρόσεχε, έρχεται για τις εκλογές σου»: Ανάλυση Politico για το νέο δόγμα Τραμπ - Το ερώτημα που θέτει

«Η ''αποστολή'' του να αναμειχθεί στην ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να τρομοκρατήσει Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς» σχολιάζει το Politico ενώ αναρωτιέται αν «θα αντιδράσει κάποιος από αυτούς»
LIFO NEWSROOM
Από τη «Λολίτα» στο «Λολίτα εξπρές»: Η σχέση του Έπσταϊν με τον εκδότη του περιβόητου βιβλίου του Ναμπόκοφ

Διεθνή / Από τη «Λολίτα» στο «Λολίτα εξπρές»: Η σχέση του Έπσταϊν με τον εκδότη του περιβόητου βιβλίου του Ναμπόκοφ

Αναζητώντας υλικό για τη βιογραφία του Τζορτζ Γουάιντενφελντ, ο ιστορικός Τόμας Χάρντινγκ ανακάλυψε επιστολές που αντάλλαξαν ο Βρετανός μεγαλοεκδότης, η Γκισλέν Μάξγουελ και ο Έπσταϊν, το ιδιωτικό τζετ του οποίου λεγόταν «Lolita Express».
LIFO NEWSROOM
Η Κίνα προειδοποιεί τα διεθνή ΜΜΕ για τη φωτιά στο Χονγκ Κονγκ: «Μην διαδίδετε συκοφαντίες»

Διεθνή / Η Κίνα προειδοποιεί τα διεθνή ΜΜΕ για τη φωτιά στο Χονγκ Κονγκ: «Μην διαδίδετε συκοφαντίες»

To Γραφείο για την Προστασία της Εθνικής Ασφάλειας κάλεσε έναν αριθμό μη προσδιορισμένων μέσων ενημέρωσης, επικρίνοντας την κάλυψη της πυρκαγιάς που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 159 άτομα στο πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court
LIFO NEWSROOM
 
 