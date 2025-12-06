ΔΙΕΘΝΗ
«Μα πώς έφτασα εδώ;»: Στη δημοσιότητα αποσπάσματα από το βιβλίο του Σαρκοζί

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας περιέγραψε τις συνθήκες της 20ήμερης παραμονής του στη φυλακή

LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή και έγραψε βιβλίο.

«Με εντυπωσίασε η απουσία οποιουδήποτε χρώματος. Το γκρι κυριαρχούσε παντού, καταβρόχθιζε τα πάντα, κάλυπτε κάθε επιφάνεια», αφηγείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί στο βιβλίο του υπό τον τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», αναφερόμενος στις τρεις εβδομάδες της πρόσφατης κράτησής του στις φυλακές του Παρισιού.

Νικολά Σαρκοζί: Η πρώτη ημέρα στη φυλακή

Σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύονται σήμερα σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ενόψει της επίσημης κυκλοφορίας του βιβλίου στις 10 Δεκεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, κατά την πρώτη ημέρα της φυλάκισής του, γονάτισε για να προσευχηθεί.

«Έμεινα έτσι για αρκετά λεπτά. Προσευχήθηκα για να έχω τη δύναμη να σηκώσω τον σταυρό αυτής της αδικίας», συνεχίζει, περιγράφοντας επίσης λεπτομερώς τις συζητήσεις του την Κυριακή με τον ιερέα της φυλακής.

Ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος στη φυλακή είχε τον αριθμό 320535, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, περιγράφει επίσης τη διατροφή του στις φυλακές Santé στο Παρίσι, η οποία αποτελούνταν από «γαλακτοκομικά προϊόντα, μπάρες δημητριακών, μεταλλικό νερό, χυμό μήλου και μερικά γλυκά».

Σε συνέντευξή του στην ίδια εφημερίδα, ο Νικολά Σαρκοζί εκμυστηρεύτηκε ότι «έγραφε το βιβλίο με ένα στυλό σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ, κάθε μέρα».

«Έδινα τις σελίδες στους δικηγόρους μου, οι οποίοι τις έδιναν στη γραμματέα μου για να τις δακτυλογραφήσει. Έγραψα το βιβλίο μονομιάς και μετά την αποφυλάκισή μου το τελείωσα μέσα στις επόμενες ημέρες», εξήγησε.

Νικολά Σαρκοζί: «Μα πώς έφτασα εδώ;»

Και συνέχισε: «Έπρεπε να απαντήσω σε αυτή την απλή ερώτηση: "Μα πώς έφτασα εδώ;" Έπρεπε να σκεφτώ αυτή την παράξενη ζωή μου, η οποία με οδήγησε σε τόσες πολλές ακραίες καταστάσεις», εξηγεί.

Στο βιβλίο του ο Νικολά Σαρκοζί επιτίθεται και σε πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένου του νυν προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος, σύμφωνα με τη Figaro, «έστρεψε το βλέμμα του» μπροστά στην καταδίκη και τη φυλάκιση του προκατόχου του.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους, ο οποίος έχει ήδη κριθεί ένοχος σε δύο άλλες υποθέσεις, καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε πέντε χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 100.000 ευρώ για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από το τότε καθεστώς της Λιβύης.

Έμεινε στη φυλακή περίπου τρεις εβδομάδες και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε υπό αυστηρούς όρους. Άσκησε έφεση και θα δικαστεί ξανά από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου από το Εφετείο του Παρισιού.

