Η ΕΕ καταγγέλλει αμερικανικό «εκβιασμό» για τους ψηφιακούς κανόνες

«Είναι εκβιασμός» είπε η Ριβέρα στο Politico

LifO Newsroom
Η ΕΕ καταγγέλλει αμερικανικό «εκβιασμό» για τους ψηφιακούς κανόνες
Φωτ.: EPA
Η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού και αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Τερέσα Ριβέρα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Τραμπ, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με «εκβιαστικό» τρόπο, συνδέοντας τις ψηφιακές ρυθμίσεις της ΕΕ με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, δήλωσε στις Βρυξέλλες ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να αναθεωρήσει τη στάση της για τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο, εάν η ΕΕ επανεξετάσει το ψηφιακό της πλαίσιο, μια αναφορά που θεωρήθηκε ευθεία πίεση προς τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) και τους κανόνες περιεχομένου της DSA.

«Είναι εκβιασμός», είπε η Ριβέρα στο Politico. «Το ότι είναι αυτή η πρόθεσή τους δεν σημαίνει πως θα τη δεχθούμε». Η ίδια τόνισε πως οι ευρωπαϊκοί ψηφιακοί κανόνες αποτελούν ζήτημα κυριαρχίας και «δεν έχουν καμία θέση» σε εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Την ώρα που η Κομισιόν κρατά σκληρή γραμμή, στο εσωτερικό της ΕΕ αρχίζουν να εμφανίζονται ρωγμές. Ο Λάτνικ υποστήριξε ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι υπουργοί εμφανίστηκαν πιο «ανοιχτοί» σε αναθεωρήσεις. Η Γερμανίδα Κατερίνα Ράισε φάνηκε να συμφωνεί, λέγοντας ότι το Βερολίνο θέλει μεγαλύτερη ευελιξία στους ψηφιακούς κανονισμούς.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον εντείνει τις πιέσεις της παγκοσμίως. Η Νότια Κορέα υπαναχώρησε πρόσφατα από το δικό της ψηφιακό πλαίσιο μετά από αμερικανικές παρεμβάσεις, ενώ η αμερικανική εμπορική υπηρεσία ετοιμάζει νέα έκθεση για το 2026.

Με τις ΗΠΑ να αυξάνουν τις πιέσεις και τις ευρωπαϊκές χώρες να μην εμφανίζονται εντελώς ενωμένες, το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι θα δείξει η αξιολόγηση του DMA — αλλά αν ο εμβληματικός ψηφιακός κανονισμός της Ευρώπης μπορεί να αντέξει μέσα σε έναν εμπορικό πόλεμο που αναζωπυρώνεται.

