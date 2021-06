Μπορεί ο μήνας του Pride να φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος του, ωστόσο η Cher αποφάσισε να το γιορτάσει κάνοντας λογαριασμό στο TikTok.

Το πρώτο μήνυμα της 75χρονης τραγουδίστριας ήταν αφιερωμένο στην κοινότητα LGBTQ+.

«Γεια, εγώ είμαι, η υπέροχη και δυναμική Cher», ξεκινά η ίδια το πρώτο της βίντεο, όπου εμφανίζεται με κοντό, ροζ τζάκετ, μαύρο παντελόνι και ξανθιά περούκα. «Και είμαι στο TikTok», συνεχίζει.

Ακολουθεί μια μικρή παύση και η Cher επιστρέφει, αυτή φορά με στενό, ριγέ σακάκι, πουκάμισο και τα χαρακτηριστικά μακριά, μαύρα μαλλιά της.

«Γεια, εγώ είμαι [μεγάλη παύση] η Cher [Άλλη μια μεγάλη παύση] στο TikTok», λέει. Κι ενώ συνεχίζεται η μουσική, επιστρέφει ξανά με την ξανθιά περούκα. «Μαντέψτε ποια είμαι; Είμαι στο TikTok», ξαναλέει, κοιτάζοντας πίσω από μια πόρτα.

«Γεια, φυσικά όλοι γνωρίζετε ποια είμαι. Θα συστηνόμουν, αλλά όχι. Χαρούμενο μήνα Pride σε όλους στην κοινότητα που αγαπώ», προσθέτει.

Hi, I’m on @tiktok_us Happy Pride 🏳️‍🌈 do you prefer blonde or brunette? #foryourpride 🔗https://t.co/1mv23RZsOK pic.twitter.com/GSrgIDR4D8