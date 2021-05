Την ημέρα πριν από τα 75α γενέθλιά της, η Cher χάρισε στους θαυμαστές της την είδηση ότι βρίσκεται στα σκαριά μία βιογραφική ταινία για τη ζωή της.

Την παραγωγή, όπως ενημέρωσε η ίδια, με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Twitter, έχουν αναλάβει μαζί με την ίδια οι παραγωγοί του "Mamma Mia! Here We Go Again", Judy Craymer και Gary Goetzman.

Όπως αναφέρει η Cher στο tweet της, ο Eric Roth, που υπογράφει το σενάριο, έγραψε και το σενάριο του «Forrest Gump »- για το οποίο κέρδισε Όσκαρ το 1995 - καθώς και του " A Star Is Born" του 2018 με πρωταγωνιστές την Lady Gaga και τον Bradley Cooper.

Ο Roth έχει υπάρξει πέντε φορές ακόμα υποψήφιος για Όσκαρ, μία από αυτές και στη φετινή διοργάνωση για το Mank.

Οι Roth και Cher έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν στην ταινία του 1987 «Suspect».

Ok Universal is Doing Biopic With My Friends JUDY CRAYMER,GARY GOETZMAN PRODUCING.

THEYY PRODUCED

BOTH MAMMA MIA’S,&

MY DEAR DEAR Friend 4 YRS, & OSCAR WINNER..ERIC ROTH IS GOING 2 WRITE IT👻🎂‼️

FORREST GUMP

A STAR IS BORN

SUSPECT

TO NAME A FEW OF IS FILMS