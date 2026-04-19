Εκλογές στη Βουλγαρία: Οι όγδοες μέσα σε πέντε χρόνια - Φαβορί ο φιλόρωσος Ρούμεν Ράντεφ

Οι πολίτες της Βουλγαρίας ψηφίζουν στις όγδοες κοινοβουλευτικές εκλογές μέσα σε πέντε χρόνια, με το σαφές φαβορί, τον φιλορώσο πρώην πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ, να υπόσχεται να εξαλείψει τη διαφθορά και να βάλει τέλος σε μια σειρά αδύναμων και βραχύβιων κυβερνήσεων.

Ο Ράντεφ, ένας ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικού αεροσκάφους που έχει αντιταχθεί στη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις εκλογές, οι οποίες διεξάγονται μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που ανάγκασαν την προηγούμενη κυβέρνηση να παραιτηθεί τον Δεκέμβριο.

Οι επιδέξιες εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η υπόσχεση για σταθερότητα έχουν ενισχύσει την υποστήριξη προς τον Ράντεφ στη βαλκανική χώρα των περίπου 6,5 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου οι ψηφοφόροι έχουν κουραστεί από τις επαναλαμβανόμενες εκλογές και από μια μικρή ομάδα βετεράνων πολιτικών που πολλοί θεωρούν διεφθαρμένους.

Μπροστά στις εκλογές της Βουλγαρίας ο Ρούμεν Ράντεφ

«Χρειαζόμαστε, επιτέλους, μια πορεία προς μια δημοκρατική, σύγχρονη ευρωπαϊκή Βουλγαρία», δήλωσε ο Ράντεφ μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στη Σόφια. «Χρειαζόμαστε ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα στο κοινοβούλιο για να στηρίξουμε τους Βούλγαρους πολίτες ώστε να βγουν το συντομότερο δυνατό από αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση».

Όσον αφορά τις σχέσεις με τη Μόσχα, δήλωσε: «Ελπίζω ότι θα αναπτύξουμε πρακτικές σχέσεις με τη Ρωσία με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την ίση μεταχείριση».

Η Βουλγαρία έχει αναπτυχθεί ραγδαία από την πτώση του κομμουνισμού το 1989 και εντάχθηκε στην ΕΕ το 2007. Το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά, η ανεργία συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ, ενώ η οικονομία θεωρείται ότι διαθέτει μεγαλύτερες εγγυήσεις από την ένταξή της στην ευρωζώνη τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, η Βουλγαρία υστερεί σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ σε πολλούς δείκτες, ενώ έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με την αγορά ψήφων σε προηγούμενες εκλογές.

Το κόστος ζωής έχει καταστεί βασικό ζήτημα από τότε που η Βουλγαρία, η οποία είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, υιοθέτησε το ευρώ. Η προηγούμενη κυβέρνηση έπεσε εν μέσω διαμαρτυριών κατά ενός νέου προϋπολογισμού που πρότεινε αυξήσεις φόρων και υψηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Αυτό, σε συνδυασμό με την πρόσφατη πολιτική κρίση, φαίνεται να έχει την ίδια σημασία για τους ψηφοφόρους με τις εκκλήσεις του Ράντεφ για βελτίωση των σχέσεων με τη Μόσχα ή για την επανέναρξη των ροών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

«Οι πολιτικοί πρέπει να ενωθούν και να λάβουν αποφάσεις – όχι να έχουν συνεχείς συγκρούσεις και διαμάχες, περνώντας από τη μία εκλογή στην άλλη χωρίς να καταφέρνουν τίποτα», δήλωσε ο Μπογκομίλ Μπαρντάρσκι, ένας 72χρονος μεταλλουργός που ψήφισε στην πρωτεύουσα, τη Σόφια.

Η πολιτική πραγματικότητα της χώρας

Οι δημοσκοπήσεις της Παρασκευής έδειχναν ότι το κόμμα «Προοδευτική Βουλγαρία» του Ράντεφ θα εξασφάλιζε περίπου το 35% των ψήφων. Αυτό θα αποτελούσε ένα από τα ισχυρότερα αποτελέσματα ενός μεμονωμένου κόμματος τα τελευταία χρόνια, αν και δεν θα ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων φαίνεται να είναι αυξημένο. Μια δημοσκόπηση της Alpha Research, με έδρα τη Σόφια, προβλέπει ποσοστό συμμετοχής περίπου 60%, σχεδόν διπλάσιο από το 34% του Ιουνίου του 2024.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την απογοήτευση από την κυριαρχία του κεντροδεξιού κόμματος GERB, με ηγέτη τον πρώην πρωθυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ, το οποίο ακολουθεί στη δεύτερη θέση με περίπου 18%, και του κεντρώου κόμματος «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες», του οποίου ο ηγέτης, Ντελιάν Πέεβσκι, υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω διαφθοράς.

Ένας πιθανός εταίρος για τον σχηματισμό συνασπισμού είναι ο φιλοευρωπαϊκός συνασπισμός «Συνεχίζουμε την Αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία» (PP-DB), ο οποίος επίσης υποστηρίζει ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο Ράντεφ φέρει μέρος της ευθύνης για τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις που έλαβαν οι προσωρινές κυβερνήσεις τις οποίες διόρισε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του από το 2016. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται μια συμφωνία για το φυσικό αέριο που υπογράφηκε το 2023 μεταξύ της τουρκικής κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου Botas και της βουλγαρικής Bulgargaz, η οποία οδήγησε σε ζημίες και στην έναρξη έρευνας.

«Το κράτος ουσιαστικά καταρρέει», δήλωσε ο Ευγένι Σοχ, 50 ετών, ειδικός πληροφορικής που ψήφισε στη Σόφια.

Με πληροφορίες από Guardian

