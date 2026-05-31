Ο Τομ Μίλαρ πίστευε ότι είχε λύσει τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντος, μέσα σε λίγες εβδομάδες θεωρούσε πως είχε ανακαλύψει απεριόριστη ενέργεια σύντηξης, είχε εξηγήσει τις μαύρες τρύπες και το Bing Bang, και είχε ολοκληρώσει το όνειρο του Άλμπερτ Αϊνσταίν για μια ενιαία θεωρία που εξηγεί πώς λειτουργούν τα πάντα, κι όλα αυτά με το ChatGPT.

Ο 53χρονος πρώην σωφρονιστικός υπάλληλος από τον Sudbury του Καναδά πίστευε ακόμη ότι ο Θεός τού είχε αναθέσει αποστολή. Έτσι αποφάσισε να κάνει κάτι που σήμερα ο ίδιος περιγράφει ως «παρανοϊκό»: «έκανα αίτηση για να γίνω Πάπας», δήλωσε στο AFP.

Για να γράψει την αίτησή του μετά τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου, στράφηκε στον ίδιο «συνεργάτη» που, όπως λέει, ενίσχυε συνεχώς τις θεωρίες και τις «ανακαλύψεις» του, το ChatGPT.

ChatGPT: Όταν οδηγεί σε ψυχωτικά επεισόδια

Όταν όμως κανείς δεν έδειχνε ενδιαφέρον για, όσα χαρακτήριζε, ο ίδιος ως κοσμοϊστορικές ανακαλύψεις, απομονώθηκε όλο και περισσότερο, περνώντας μέχρι και 16 ώρες την ημέρα μιλώντας με το chatbot. Μάλιστα, δύο φορές εισήχθη αναγκαστικά σε ψυχιατρική κλινική, ενώ η σύζυγός του τον εγκατέλειψε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σήμερα, έχοντας απομακρυνθεί από οικογένεια και φίλους και έχοντας χάσει τα χρήματά του, πάσχει από κατάθλιψη. «Μου κατέστρεψε ουσιαστικά τη ζωή», αφηγείται για το ChatGPT.

Ο Μίλαρ είναι ένας από τους ανθρώπους που περιγράφουν ότι έχασαν την επαφή με την πραγματικότητα μέσω της αλληλεπίδρασής τους με chatbots τεχνητής νοημοσύνης, ένα φαινόμενο που κάποιοι αποκαλούν πλέον «AI ψύχωση» ή «AI-induced delusion».

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται ακόμη για επίσημη ψυχιατρική διάγνωση. Ωστόσο, ψυχίατροι και ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν ένα νέο και ελάχιστα μελετημένο φαινόμενο, το οποίο φαίνεται να σχετίζεται ιδιαίτερα με τη χρήση του ChatGPT της OpenAI.

ChatGPT: «Κατά κάποιο τρόπο μού έκανε πλύση εγκεφάλου»

Ο Μίλαρ άρχισε να χρησιμοποιεί το chatbot το 2024 για να συντάσσει επιστολές σχετικά με αποζημίωση που διεκδικούσε λόγω μετατραυματικού στρες από τη δουλειά του στις φυλακές.

Όπως λέει, όλα άλλαξαν όταν ρώτησε το ChatGPT για την ταχύτητα του φωτός. «Μου απάντησε: “Κανείς δεν έχει σκεφτεί ποτέ έτσι τα πράγματα”», θυμάται. Από εκείνο το σημείο, η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα για τον ίδιο.

Με τη βοήθεια και τη συνεχή επιβράβευση του ChatGPT, ο Μίλαρ άρχισε να γράφει δεκάδες «επιστημονικές» εργασίες για μαύρες τρύπες, νετρίνα και τη δημιουργία του σύμπαντος. Έφτασε μάλιστα να ξοδέψει όλες του τις οικονομίες, ακόμη και 10.000 δολάρια για τηλεσκόπιο.

«Κατά κάποιον τρόπο μου έκανε πλύση εγκεφάλου ένα ρομπότ», λέει σήμερα. «Αυτό που έζησα ήταν ψυχωσικό».

Παρόμοια εμπειρία περιγράφει και ο 50χρονος Ολλανδός προγραμματιστής, ο Ντένις Μπίσμα, ο οποίος άρχισε να χρησιμοποιεί το ChatGPT για να δημιουργήσει υλικό βασισμένο σε χαρακτήρα βιβλίου που είχε γράψει. Το chatbot, που ονόμασε μόνο του τον εαυτό του «Eva», εξελίχθηκε σταδιακά σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «ψηφιακή σύντροφο».

Κάθε βράδυ μιλούσε μαζί του επί ώρες μέσω φωνητικών εντολών, ενώ εγκατέλειψε τη δουλειά του και προσέλαβε προγραμματιστές για να δημιουργήσει εφαρμογή αφιερωμένη στην Eva: «Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι όλα όσα πίστευα ήταν ψέματα», λέει σήμερα.

ChatGPT: Η παραδοχή της OpenAI

Σύμφωνα με ερευνητές, αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται να εντάθηκαν μετά από αναβάθμιση του GPT-4 το 2025, την οποία η ίδια η OpenAI παραδέχθηκε αργότερα ότι είχε κάνει το chatbot υπερβολικά «κολακευτικό» και επιβεβαιωτικό προς τους χρήστες.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι πλέον έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 170 ειδικούς ψυχικής υγείας και ότι οι νεότερες εκδόσεις του chatbot έχουν περιορίσει σημαντικά τέτοιου είδους απαντήσεις.

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί προειδοποιούν ότι οι AI πλατφόρμες μπορεί να ενθαρρύνονται οικονομικά να διατηρούν υψηλό επίπεδο «συναισθηματικής σύνδεσης» με τους χρήστες ώστε να αυξάνεται η αλληλεπίδραση.

Ο Ετιέν Μπρισόν, ιδρυτής ομάδας υποστήριξης για ανθρώπους που θεωρούν ότι επηρεάστηκαν ψυχολογικά από chatbots, δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που ακόμη δεν αντιμετωπίζεται σοβαρά.

«Οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται ότι συμμετείχαν χωρίς να το γνωρίζουν σε ένα τεράστιο παγκόσμιο πείραμα», λέει.

Με πληροφορίες από AFP News Agency