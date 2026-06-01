Κατέρρευσε τετραώροφη οικοδομή στην Ουγγαρία: Αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο

Τετραώροφη οικοδομή, που βρισκόταν υπό κατεδάφιση, κατέρρευσε το μεσημέρι της Κυριακής (31/5) στην πόλη Σεκεσφέχερβαρ της Ουγγαρίας, προκαλώντας την κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν ουγγρικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον ένας άνθρωπος φέρεται να έχει παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

Στο σημείο στην Ουγγαρία, έχουν σπεύσει διασώστες, πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και ειδικές ομάδες έρευνας με εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού.

Κατάρρευση οικοδομής στην Ουγγαρία: Άγνωστα τα αίτια του ατυχήματος

Το ουγγρικό μέσο Kontroll μετέδωσε πρώτο την κατάρρευση της τεταρώροφης οικοδομής στην Ουγγαρία, σημειώνοντας ότι το περιστατικό συνέβη ενώ το βιομηχανικό συγκρότημα βρισκόταν σε διαδικασία κατεδάφισης.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Φεγιέρ επιβεβαίωσε το συμβάν, χωρίς ωστόσο να δώσει άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό των εργαζομένων που βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης ή για την κατάσταση του εγκλωβισμένου ατόμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του ατυχήματος στην Ουγγαρία, ενώ οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν αν τηρούνταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά τις εργασίες κατεδάφισης.

Η Σεκεσφέχερβαρ βρίσκεται περίπου 65 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βουδαπέστης και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές πόλεις της Ουγγαρίας.

Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται, καθώς οι διασώστες ερευνούν προσεκτικά τα ερείπια για το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια.

Με πληροφορίες από Index Hungary