Πώς είναι η ζωή στη Βουλγαρία με ευρώ: Πού υπάρχουν ήδη οι πρώτες αυξήσεις

Το ευρώ υιοθέτησε η Βουλγαρία από την Πρωτοχρονιά 2026.

Ωστόσο, προβληματισμός επικρατεί στη Βουλγαρία μετά την επίσημη ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ, καθώς καταγράφονται ήδη οι πρώτες αυξήσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Τόσο οι Βούλγαροι καταναλωτές, όσο και οι Έλληνες που επισκέπτονται τη γειτονική χώρα για ψώνια διαπιστώνουν ανατιμήσεις, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Πρώτη εργάσιμη μέρα και στα περισσότερα καταστήματα οι συναλλαγές σε ευρώ έγιναν χωρίς προβλήματα με τους πολίτες της Βουλγαρίας να είναι εξοικειωμένοι με το νέο νόμισμα. Οι τραπεζικές συναλλαγές πραγματοποιούνται κανονικά, ενώ μικροπροβλήματα παρατηρήθηκαν σε λίγα ΑΤΜ και σε μικρή μερίδα εμπόρων που έδινε ρέστα σε λεβ και όχι σε ευρώ.

Με θετική ματιά πάντως, βλέπουν τη μετάβαση στο ευρώ οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία.

Να σημειωθεί πως μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου οι συναλλαγές θα γίνονται και στα δύο νομίσματα.

Η ισοτιμία ευρώ- λεβ παραμένει σταθερή στο 1 προς 1,9558 από τις αρχές του 2006. Ωστόσο πολλοί Βούλγαροι φοβούνται ότι η υιοθέτηση του ευρώ θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού, την ώρα που οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν τον Νοέμβριο κατά 5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Οι Βούλγαροι αξιωματούχοι προσπάθησαν να καθησυχάσουν του πολίτες και υποσχέθηκαν ότι αυτή η είσοδος στην ευρωζώνη θα ενισχύσει την οικονομία της χώρας, μια από τις φτωχότερες στην ΕΕ, και θα την φέρει πιο κοντά στη Δύση προστατεύοντάς τη από τη ρωσική επιρροή.

Για τον επικεφαλής της βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας Ντίμιταρ Ράντεφ «το ευρώ δεν είναι απλώς μια οικονομική απόφαση». «Δεν είναι απλώς ένα νόμισμα. Είναι ένα σημάδι ένταξης: απόδειξη ότι η θέση σου δεν είναι στην περιφέρεια, αλλά σε έναν χώρο κοινών κανόνων, εμπιστοσύνης και ευθύνης», τόνισε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Από το λεβ στο ευρώ η Βουλγαρία

Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η Βουλγαρία, η οποία εντάχθηκε στην ΕΕ το 2007, εγκατέλειψε το λεβ, το εθνικό της νόμισμα που χρησιμοποιείται από τα τέλη του 19ου αιώνα, ελπίζοντας να ενισχύσει τους οικονομικούς της δεσμούς με τα άλλα μέλη της ευρωζώνης, αλλά ανησυχώντας παράλληλα για την αύξηση των τιμών στο ασταθές πολιτικό πλαίσιο.

Χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν τις πολικές θερμοκρασίες για να παρακολουθήσουν την παραδοσιακή συναυλία της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, που διοργάνωσε ο δήμος στη Σόφια μπροστά από το πρώην Βασιλικό Παλάτι. Ένα ρολόι αντίστροφης μέτρησης στην πρόσοψη των κεντρικών γραφείων της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, που βρίσκονται στην ίδια πλατεία, έδειχνε τα λεπτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα, βουλγαρικά κέρματα ευρώ προβλήθηκαν πάνω στο κτίριο.

«Η υιοθέτηση του ευρώ είναι το τελευταίο στάδιο της ενσωμάτωσης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Ρούμεν Ράντεφ σε τηλεοπτικό διάγγελμά του λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυκτα, εκφράζοντας ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν διεξήχθη δημοψήφισμα για το θέμα αυτό που έχει διχάσει τη χώρα ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν την άποψή τους οι Βούλγαροι.

«Αυτή η άρνηση ήταν ένα από τα δραματικά συμπτώματα του βαθιού χάσματος μεταξύ της πολιτικής τάξης και του λαού, το οποίο επιβεβαιώθηκε από τις μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα», εκτίμησε ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε διαφορετικά.

Οι διαδηλώσεις, οι οποίες κυρίως κατήγγειλαν τη διαφθορά, προκάλεσαν στα μέσα Δεκεμβρίου την ανατροπή της συντηρητικής κυβέρνησης συνασπισμού που βρισκόταν στην εξουσία λιγότερο από έναν χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι θα διεξαχθούν νέες βουλευτικές εκλογές, οι όγδοες μέσα σε πέντε χρόνια.

