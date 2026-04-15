Μετά τον Όρμπαν, ποιος θα γίνει ο νέος «πονοκέφαλος» της ΕΕ;

Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν δημιουργεί νέα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας κενό στον ρόλο του βασικού «αντιρρησία» στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, σε μια περίοδο όπου η ενότητα θεωρείται κρίσιμη για ζητήματα όπως οι κυρώσεις και η στήριξη προς την Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έσπευσε να θέσει θέμα αλλαγών στους κανόνες λήψης αποφάσεων, προτείνοντας την αναθεώρηση της αρχής της ομοφωνίας που συχνά οδηγεί σε αδιέξοδα. Ο Όρμπαν είχε επανειλημμένα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα βέτο για να μπλοκάρει πρωτοβουλίες, κυρίως σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος εμφανίζεται πιο διατεθειμένος να συνεργαστεί με τις Βρυξέλλες.

Διπλωμάτες εκτιμούν ότι η αποχώρηση Όρμπαν ενδέχεται να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων, ωστόσο προειδοποιούν ότι η ΕΕ δεν απαλλάσσεται από τον κίνδυνο νέων «μπλοκαρισμάτων». Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραμένουν ηγέτες με παρόμοιες θέσεις ή πολιτική στάση, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναλάβουν ρόλο αντίστοιχο με εκείνον του Ούγγρου πρωθυπουργού.

Ο στενότερος σύμμαχος: Ρόμπερτ Φίτσο

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο υπήρξε σταθερός σύμμαχος του Όρμπαν σε κρίσιμες ψηφοφορίες, ιδίως σε ζητήματα κυρώσεων κατά της Ρωσίας και χρηματοδότησης της Ουκρανίας. Έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να μπλοκάρει ευρωπαϊκά κονδύλια προς το Κίεβο, αν και στο παρελθόν έχει τελικά ευθυγραμμιστεί με τις αποφάσεις της ΕΕ.

Ο λαϊκιστής επιχειρηματίας: Αντρέι Μπάμπις

Στην Τσεχία, ο πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, επιχειρηματίας με έντονο λαϊκιστικό προφίλ, έχει ήδη υιοθετήσει θέσεις που θυμίζουν τη γραμμή Όρμπαν. Έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την έκταση της στήριξης προς την Ουκρανία και έχει ασκήσει κριτική σε βασικές πολιτικές της ΕΕ, όπως το σύστημα εμπορίας ρύπων.

Ο πρωθυπουργός της Σοβλακίας, Ρόμπερτ Φίτσο (αριστερό) και ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις / Φωτ.: EPA, αρχείου

Η ισορροπίστρια: Τζόρτζια Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κινείται σε πιο σύνθετη γραμμή, συνδυάζοντας εθνικιστική ρητορική με συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διπλωμάτες τη θεωρούν διαφορετική περίπτωση από τον Όρμπαν, αν και αναγνωρίζουν ιδεολογικές συγγένειες και δεν αποκλείουν διαφοροποιήσεις σε κρίσιμα ζητήματα.

Η πιθανή επιστροφή: Γιάνεζ Γιάνσα

Στη Σλοβενία, ο πρώην πρωθυπουργός Γιάνεζ Γιάνσα επιχειρεί να επιστρέψει στην εξουσία. Αν το πετύχει, θα μπορούσε να ενισχύσει το μπλοκ των δεξιών λαϊκιστών. Σε αντίθεση με τον Όρμπαν, πάντως, έχει εκφράσει σαφή στήριξη προς την Ουκρανία.

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ / Φωτ.: EPA, αρχείου

Ο απρόβλεπτος παράγοντας: Ρούμεν Ράντεφ

Στη Βουλγαρία, ο πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ επιχειρεί πολιτική επάνοδο με νέο κόμμα και εμφανίζεται σε τροχιά εκλογικής νίκης. Έχει διατυπώσει θέσεις πιο κοντά στη Μόσχα, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Politico

