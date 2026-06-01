Ιαπωνία: Πρόστιμο 12 ευρώ σε όσους πετούν σκουπίδια στη διάσημη τουριστική συνοικία Σιμπούγια

The LiFO team
Όψη της Σιμπούγια στο Τόκιο / Φωτ.: Unsplash
Όσοι πετούν σκουπίδια στους δρόμους της Σιμπούγια, μιας από τις πιο πολυσύχναστες και δημοφιλείς περιοχές του Τόκιο, στην Ιαπωνία, θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 2.000 γεν (περίπου 12 ευρώ), το οποίο θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται επιτόπου.

Το νέο σύστημα προστίμων τέθηκε σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα, στη δημοτική περιφέρεια της Σιμπούγια, ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα της Ιαπωνίας, όπου βρίσκεται και η διάσημη διάβαση Shibuya Crossing.

Σε ορισμένες περιοχές, οι ιαπωνικές αρχές προβλέπουν επίσης κυρώσεις για καταστήματα εστίασης και ποτών που δεν διαθέτουν επαρκείς κάδους απορριμμάτων για τους πελάτες τους.

Η Ιαπωνία αντιμέτωπη με τον υπερτουρισμό

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ιαπωνία αντιμετωπίζει τις συνέπειες της εκρηκτικής αύξησης του τουρισμού. Το 2025 η χώρα υποδέχθηκε αριθμό-ρεκόρ 42,7 εκατομμυρίων ξένων επισκεπτών, με την κυβέρνηση να αναζητά τρόπους για να περιορίσει τις εντάσεις που δημιουργούνται στις τοπικές κοινωνίες.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, οι αρχές της Σιμπούγια παρατηρούν αυξανόμενα περιστατικά δημόσιας κατανάλωσης αλκοόλ και εγκατάλειψης απορριμμάτων στους δρόμους, τόσο από κατοίκους όσο και από τουρίστες.

Στο πλαίσιο της νέας εκστρατείας κατά της ρύπανσης στην Ιαπωνία, η οποία συνοδεύεται από το σύνθημα «Αν πετάξεις σκουπίδια, χάνεις χρήματα», όσοι εντοπίζονται να ρυπαίνουν δημόσιους χώρους θα καλούνται να πληρώνουν το πρόστιμο άμεσα, είτε με μετρητά είτε με τραπεζική κάρτα ή μέσω κωδικού QR.

Ιαπωνία: Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο με το, επί τόπου, πρόστιμο

Για την εφαρμογή του μέτρου θα αναπτυχθούν έως και 50 επιθεωρητές, οι οποίοι θα περιπολούν στις γειτονιές της Σιμπούγια και θα επιβάλλουν τις σχετικές κυρώσεις.

«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε τη ρύπανση μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων», ανέφερε η τοπική διοίκηση σε ανακοίνωσή της. «Ζητούμε τη συνεργασία όλων ώστε να δημιουργήσουμε μια πόλη όπου κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν τον δημόσιο χώρο με άνεση».

Η έλλειψη δημόσιων κάδων αποτελεί εδώ και χρόνια χαρακτηριστικό των ιαπωνικών πόλεων. Το φαινόμενο συνδέεται εν μέρει με μέτρα ασφαλείας που υιοθετήθηκαν μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ιαπωνία αλλά και στο εξωτερικό.

Σε κυβερνητική έρευνα που πραγματοποιήθηκε πέρυσι, η απουσία κάδων αναδείχθηκε ως η σημαντικότερη ενόχληση για τους ξένους επισκέπτες, καθώς περισσότερο από το 20% των περίπου 4.000 ερωτηθέντων την ανέφερε ως βασικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Η τουριστική έκρηξη που ακολούθησε την πανδημία ενισχύθηκε από την αδύναμη ισοτιμία του γεν και τη μεγάλη προβολή της χώρας στα κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο, η συνεχής αύξηση των επισκεπτών ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση στις υποδομές και στις τοπικές κοινότητες.

Με πληροφορίες από BBC

