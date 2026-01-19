Παραιτείται ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ σκοπεύει να παραιτηθεί, όπως ανακοίνωσε σε ομιλία του τη Δευτέρα.

Η παραίτηση Ράντεφ πυροδοτεί τις εικασίες, ότι θα ιδρύσει το δικό του πολιτικό κόμμα, έπειτα από την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης, τον περασμένο μήνα.

Προ ολίγων ημερών, ο Ράντεφ ανακοίνωσε ότι η χώρα θα προχωρήσει στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, καθώς τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της χώρας αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.

Παραίτηση Ράντεφ - Τι έπεται για τη Βουλγαρία

Ο Ράντεφ, ο οποίος επρόκειτο να μείνει στο αξίωμα μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, δήλωσε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του στο Συνταγματικό Δικαστήριο την Τρίτη. Εάν εγκριθεί, θα αντικατασταθεί από την Αντιπρόεδρο Ιλιάνα Ιότοβα μέχρι τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Μετά την παραίτηση του συνασπισμού του Ρόζεν Ζελιάζκοφ τον Δεκέμβριο του 2025 και την αποτυχία να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση, η Βουλγαρία οδεύει προς πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές την άνοιξη.

Στην ομιλία του, που διήρκεσε περίπου 10 λεπτά, ο Ράντεφ επέκρινε επανειλημμένα την «ολιγαρχία» και τα καθιερωμένα πολιτικά κόμματα, τα οποία κατηγόρησε ότι «πρόδωσαν» τη Βουλγαρία.

Δήλωσε ακόμη, ότι στα εννέα χρόνια της θητείας του, η Βουλγαρία σημείωσε πρόοδο στην «ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση», όπως η ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν και η υιοθέτηση του ευρώ.

Με πληροφορίες από Reuters