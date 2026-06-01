Νικαράγουα: Πέθανε υπό κράτηση ο ηγέτης των αυτοχθόνων, Μπρούκλιν Ριβέρα

Ο ηγέτης των αυτόχθονων πληθυσμών της Νικαράγουας και πρώην βουλευτής, Μπρούκλιν Ριβέρα, πέθανε σε ηλικία 73 ετών ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Ο θάνατός του έρχεται λίγες ημέρες αφότου η κυβέρνηση της Νικαράγουας παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι ο Ριβέρα κρατούνταν από το 2023. Η οικογένειά του, οι Ηνωμένες Πολιτείες και εκπρόσωποι του ΟΗΕ ζητούσαν επί μήνες αποδείξεις ότι ήταν ακόμη ζωντανός.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Νικαράγουας, ο Ριβέρα πέθανε από επιπλοκές που αποδόθηκαν σε βακτήρια τα οποία σχετίζονταν με λοίμωξη Covid-19. Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή και καταγγέλλουν ότι υπήρξε θύμα αυθαίρετης κράτησης και πολιτικής δίωξης.

Νικαράγουα: Βρισκόταν υπό «καθεστώς εξαφάνισης» τα τελευταία χρόνια

Ο Ριντ Μπρόντι, μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Νικαράγουα, δήλωσε ότι αν ο Ριβέρα πέθανε, η αιτία δεν μπορεί να αποδοθεί απλώς σε ασθένεια, καθώς βρισκόταν επί περισσότερα από δύο χρόνια υπό καθεστώς αναγκαστικής εξαφάνισης, χωρίς ανεξάρτητη ιατρική παρακολούθηση.

Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε την κράτησή του μόλις την περασμένη εβδομάδα, δημοσιοποιώντας φωτογραφίες που τον έδειχναν καθηλωμένο σε κρεβάτι νοσοκομείου, διασωληνωμένο και εμφανώς καταβεβλημένο.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι υπέφερε από πολυοργανική ανεπάρκεια, κίρρωση του ήπατος και σοβαρή πνευμονική λοίμωξη.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό Γραφείο Υποθέσεων Δυτικού Ημισφαιρίου κατηγόρησε την κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγκα ότι επιχειρεί να αποκρύψει τις ευθύνες της για τη μεταχείριση και την κατάσταση του Ριβέρα.

Nicaraguan Indigenous leader Brooklyn Rivera dies after nearly three years in detention and despite US appeals for his release, the health ministry says. He was arrested on unknown charges in 2023 by the left-wing authoritarian government of Daniel Ortega.

Νικαράγουα: Ποιος ήταν ο Μπρούκλιν Ριβέρα

Ο Μπρούκλιν Ριβέρα συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2023 στο πλαίσιο της καταστολής της πολιτικής αντιπολίτευσης. Ήταν τότε εν ενεργεία βουλευτής, ενώ η οικογένειά του υποστήριζε ότι οι αρχές δεν είχαν αναγνωρίσει επίσημα την κράτησή του ούτε επέτρεπαν επισκέψεις συγγενών.

Ιστορική μορφή για τους αυτόχθονες Μισκίτο της Καραϊβικής ακτής της Νικαράγουας, ο Ριβέρα είχε πολεμήσει εναντίον της πρώτης κυβέρνησης των Σαντινίστας τη δεκαετία του 1980.

Αργότερα ίδρυσε και ηγήθηκε του κόμματος Yatama, το οποίο αρχικά αντιπολιτευόταν τον Ορτέγκα, πριν συνεργαστεί μαζί του μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2007. Το 2023 το κόμμα κατήγγειλε ότι αποκλείστηκε από τις εκλογές με κυβερνητική απόφαση.

Με πληροφορίες από Reuters