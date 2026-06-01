Έμπολα στο Κονγκό: Τουλάχιστον 282 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Τουλάχιστον 282 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί στο Κονγκό, όπως ανακοίνωσε η χώρα την Κυριακή.

Η επιδημία εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην ανατολική επαρχία Ιτούρι του Κονγκό, όπου έχουν καταγραφεί 264 από τα κρούσματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Κονγκό.

Στο Κονγκό έχουν αναφερθεί πάνω από 1.000 ύποπτα κρούσματα με τον ιό Bundibugyo, το τρέχον στέλεχος του Έμπολα, για τον οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία ή εμβόλιο.

Έμπολα: Οι βασικές προκλήσεις για τις υγειονομικές αρχές

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, οι κύριες προκλήσεις για τον περιορισμό της επιδημίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έγκαιρη ανίχνευση και την ταχεία απομόνωση των κρουσμάτων, την αυστηρή ιχνηλάτηση των επαφών, τον ασφαλή τρόπο ταφής και την ενίσχυση της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων στις υγειονομικές εγκαταστάσεις.

Το ποσοστό κάλυψης της ιχνηλάτησης επαφών ανέρχεται μέχρι στιγμής στο 45%, με 220 ύποπτα κρούσματα να βρίσκονται υπό διερεύνηση, όπως ανέφερε το υπουργείο.

Έμπολα: «Το πλέον υποσχόμενο» εμβόλιο

Το εμβόλιο που θεωρείται «το πλέον υποσχόμενο» είναι το rVSV Bundibugyo, που χορηγείται σε μία δόση και αναπτύσσεται από τη Διεθνή Πρωτοβουλία Εμβολίων για το AIDS (IAVI). Θα χρειαστούν ωστόσο ακόμη επτά με εννέα μήνες, μέχρι να είναι διαθέσιμο για κλινικές δοκιμές.

Ένα άλλο εμβόλιο, το ChAdOx1 Bundibugyo, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Serum Institute της Ινδίας, μπορεί να είναι διαθέσιμο μέσα σε δύο ή τρεις μήνες, ώστε να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά του. Ο ΠΟΥ επισημαίνει πάντως ότι απαιτούνται ακόμη «πρόσθετα δεδομένα» από τις δοκιμές σε ζώα, ώστε να κριθεί εάν είναι ασφαλές για το υπάρχον στέλεχος του Έμπολα.

Το Ervebo, το μοναδικό διαθέσιμο εμβόλιο για το στέλεχος Ζαΐρ του Έμπολα, δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικό για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο.

Ο ΠΟΥ, οι κυβερνήσεις της ΛΔ Κονγκό και της Ουγκάντας, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών Αφρικής (CDC Africa) και άλλοι επιστημονικοί φορείς «συνεργάζονται για την κατάρτιση πρωτοκόλλων» για τις θεραπείες, στο πλαίσιο των δοκιμών που διεξάγουν επί τόπου. Τα προτεινόμενα φάρμακα και τα εμβόλια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Τέλος, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι προτεραιότητα είναι «να σπάσει η αλυσίδα της μετάδοσης» με τη χρήση εργαλείων που είναι διαθέσιμα εδώ και δεκαετίες: παρακολούθηση των ασθενών, ιχνηλάτιση των επαφών και ταχεία διάγνωση, απομόνωση, φροντίδα των ασθενών, κινητοποίηση των κοινοτήτων και ασφαλείς ταφές των θυμάτων.

Με πληροφορίες από ABC News, ΑΠΕ-ΜΠΕ

