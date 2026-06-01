Λίβανος: Το Ισραήλ κατέλαβε ξανά το κάστρο Μποφόρ μετά από 26 χρόνια - Επιστροφή σε παλιό αδιέξοδο;

Είκοσι έξι χρόνια μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός επέστρεψε σε ένα από τα πιο συμβολικά και αμφιλεγόμενα σημεία της περιοχής: το μεσαιωνικό κάστρο Μποφόρ, που δεσπόζει πάνω από τον ποταμό Λιτάνι.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, ανακοίνωσε την Κυριακή 31 Μαΐου ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το φρούριο και τη γύρω ορεινή κορυφογραμμή έπειτα από μάχες που διήρκεσαν μία εβδομάδα. Σύμφωνα με τη γαλλική Le Monde, η εξέλιξη αυτή θεωρείται μέρος της προσπάθειας του Ισραήλ να ενισχύσει τη λεγόμενη «προωθημένη ζώνη ασφαλείας» που ελέγχει σήμερα στο 6% του λιβανικού εδάφους.

Όσον αφορά το κάστρο Μποφόρ καθ' αυτό, χτίστηκε από τους Σταυροφόρους τον 12ο αιώνα σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά σημεία του νοτίου Λιβάνου. Από τη θέση του επιτηρεί μεγάλο μέρος της περιοχής μέχρι τα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ.

The seizure of Beaufort castle, a hilltop fortress that dates back to the 12th century, follows days of intensifying clashes between Israeli soldiers and the Lebanese militant group Hizbollah as a nominal ceasefire disintegrates: https://t.co/LIuu60B1fQ pic.twitter.com/0Lm9yFo2g4 — Financial Times (@FT) May 31, 2026

Λίβανος: Γιατί μπορεί να θεωρηθεί αδιέξοδο για το Ισραήλ

Η τελευταία φορά που το Ισραήλ εγκατέλειψε το Μποφόρ ήταν τη νύχτα της 23ης προς 24η Μαΐου 2000, όταν ο τότε πρωθυπουργός Εχούντ Μπάρακ έδωσε εντολή για την αποχώρηση από τον νότιο Λίβανο ύστερα από 18 χρόνια κατοχής.

Πριν φύγουν, οι ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν τα οχυρωματικά έργα της βάσης, ώστε να μην προσφέρουν στη Χεζμπολάχ ένα ισχυρό συμβολικό τρόπαιο νίκης.

Η κατάληψη του Μποφόρ παρουσιάζεται από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ως σημαντικό βήμα για την ασφάλεια των ισραηλινών κοινοτήτων στη Γαλιλαία. «Είκοσι έξι χρόνια μετά την αποχώρηση από τη ζώνη ασφαλείας, η ισραηλινή σημαία κυματίζει ξανά στις κορυφές που δεσπόζουν πάνω από τις πόλεις της Γαλιλαίας», δήλωσε ο Κατζ.

Ωστόσο, η επιστροφή στο Μποφόρ προκαλεί προβληματισμό ακόμη και μέσα στο Ισραήλ. Αρκετοί αναλυτές υπενθυμίζουν ότι το φρούριο έχει συνδεθεί με μία μακρά και δαπανηρή στρατιωτική εμπλοκή, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς το Ισραήλ να πετύχει πλήρως τους στόχους του.

Η Όρνα Μιζράχι, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ και πρώην στέλεχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, χαρακτήρισε το Μποφόρ σημαντικό στρατηγικό και ιστορικό σύμβολο, αλλά διερωτήθηκε κατά πόσο είναι συνετό να ανακαταληφθεί ένα σημείο που ενδέχεται στο μέλλον να εγκαταλειφθεί ξανά.

🇱🇧 L'armée israélienne a annoncé s'être emparée de l'emblématique forteresse médiévale de Beaufort, où son drapeau flotte désormais, nouvelle étape de son avancée terrestre dans le sud du Liban où elle veut "écraser" le Hezbollah pro-iranien.



➡️ https://t.co/U1FZYcg0IG pic.twitter.com/zPSSA4WxyM — Agence France-Presse (@afpfr) May 31, 2026

Λίβανος: «Κατακτήσεις με ψυχολογική αξία» για το Ισραήλ

Παρόμοιες αμφιβολίες εκφράζουν και διεθνείς αναλυτές. Ο ειδικός για τον Λίβανο, Σαμ Χέλερ εκτιμά ότι οι πρόσφατες εδαφικές κατακτήσεις του Ισραήλ έχουν κυρίως ψυχολογική και πολιτική αξία, χωρίς να είναι σαφές αν μπορούν να μεταφραστούν σε ουσιαστικό στρατηγικό πλεονέκτημα ή σε μια ξεκάθαρη νίκη απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 2 και 3 Ιουνίου αναμένεται στην Ουάσιγκτον νέος γύρος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι επιθυμούν τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ωστόσο διαφωνούν ριζικά για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί.

Η κυβέρνηση της Βηρυτού ζητά μόνιμη κατάπαυση του πυρός και πλήρη ισραηλινή αποχώρηση, ενώ το Τελ Αβίβ συνδέει οποιαδήποτε αποχώρηση με την προηγούμενη δέσμευση για αφοπλισμό της οργάνωσης.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία καταδίκασε τη συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο και ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Le Monde

