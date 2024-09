Η βασίλισσα Καμίλα εμφανίστηκε χωρίς μάσκα στα εγκαίνια αντικαρκινικού κέντρου

Την πρώτη δημόσια εμφάνιση, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στο Κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας, έκανε η 76χρονη βασίλισσα Καμίλα, η οποία την Τρίτη 3/9 εγκαινίασε το αντικαρκινικό κέντρο «Dyson Cancer Centre», εντός του νοσοκομείου «Royal United Hospital» στο Μπαθ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Το νοσοκομείο ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) και το «Dyson Cancer Centre» είναι ένα σύγχρονο κτίριο τριών ορόφων, που άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του τον περασμένο Απρίλιο. Το κέντρο προσφέρει θεραπείες κατά του καρκίνου σε περισσότερους από μισό εκατομμύριο ασθενείς της ευρύτερης περιοχής. Η βασίλισσα Καμίλα κατά την άφιξή της στο «Dyson Cancer Centre» χαιρέτισε όσους περίμεναν να την δουν έξω από το κέντρο και στη συνέχεια ξεναγήθηκε στο εσωτερικό του από τους υπεύθυνους.

Η σύζυγος του βασιλιά Καρόλου συνομίλησε με μέλη του προσωπικού και ασθενείς. Μία εργαζόμενη ρώτησε την βασίλισσα πώς είναι η υγεία του μονάρχη. «Είναι αυτός καλά;», ρώτησε η εργαζόμενη. «Ναι, πηγαίνει πολύ καλά», ήταν η λακωνική απάντηση της βασίλισσας Καμίλα.

Η βασίλισσα συναντήθηκε με ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και τους ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση. Όμως, κάποιοι χρήστες στα social media σχολίασαν ότι η βασίλισσα επισκέφθηκε το νοσοκομείο χωρίς να φοράει μάσκα. «Η βασίλισσα θα έπρεπε να έχει φορέσει μάσκα παρουσία αυτών των ανοσοκατασταλμένων ασθενών», «Μπορώ να ρωτήσω γιατί σε μια μονάδα καρκίνου οι ασθενείς, και οι επισκέπτες δεν φορούν μάσκα;», έγραψαν, μεταξύ άλλων, κάποιοι χρήστες ενώ οι περισσότεροι την επαίνεσαν για την παρουσία της στο πλευρό των ασθενών.

