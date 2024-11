Η Αυστραλή Raygun εγκαταλείπει το breakdancing: «Δεν θα κατεβαίνω σε αγώνες, πια»

Η Ρέιτσελ Γκαν, η Αυστραλή break dancer, που έγινε viral για την πολύ... ιδιαίτερη χορογραφία με την οποία αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ανακοίνωσε πως αποσύρεται από το άθλημα.

Η Ρέιτσελ Γκαν, γνωστή ανταγωνιστικά ως «Raygun», λέει τώρα ότι η επαγγελματική της καριέρα έχει τελειώσει. Η 37χρονη λέκτορας του πανεπιστημίου του Σίδνεϊ δεν κατάφερε να μπει στον πίνακα αποτελεσμάτων και στους τρεις αγώνες της τον Αύγουστο, στο Παρίσι. Οι χορογραφίες της στους Ολυμπιακούς Αγώνες περιελάμβαναν ανορθόδοξες κινήσεις - μεταξύ αυτών και ένας χορός «καγκουρό».

Πολλοί την κατηγόρησαν ότι γελοιοποιεί το breakdancing, πολύ περισσότεροι γέλασαν με την ψυχή τους παρακολουθώντας την να κάνει κάτι σαν breakdance στο Παρίσι. Αργότερα, η Raygun ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι λυπάται πολύ για τις αντιδράσεις, αλλά υποστήριξε επίσης ότι μεγάλο μέρος της κριτικής οφειλόταν σε άγνοια του αθλήματος.

Μιλώντας στον αυστραλιανό ραδιοφωνικό σταθμό 2DayFM την Τετάρτη, είπε ότι τώρα «σπάει» μόνο στο σπίτι με τον σύντροφό της. «Ο χορός είναι τόσο διασκεδαστικός και σε κάνει να νιώθεις καλά και δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται χάλια για τον τρόπο που χορεύουν», είπε στο The Jimmy and Nath Show.

Η Raygun είχε αρχικά σχεδιάσει να συνεχίσει να αγωνίζεται, αλλά είπε ότι η εμπειρία την αναστάτωσε τόσο, που άλλαξε γνώμη. Εκείνη την εποχή, μάλιστα, της προσφέρθηκε υποστήριξη ψυχικής υγείας λόγω των πολύ σκληρών αντιδράσεων στην απόδοσή της - κατηγορήθηκε άλλωστε ότι δεν προκρίθηκε αξιοκρατικά στο Παρίσι.

Όταν ρωτήθηκε από το 2DayFM αν θα αγωνιζόταν ποτέ ξανά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, απάντησε: «Όχι. Εξακολουθώ να χορεύω breakdance... αλλά δεν αγωνίζομαι». «Νομίζω ότι το επίπεδο ελέγχου που θα υπάρχει... απλά δεν θα σημαίνει το ίδιο πράγμα για 'μένα. Δεν θα είναι η ίδια εμπειρία λόγω όλων όσων διακυβεύονται», είπε.

Καθώς τα βίντεο με τις εμφανίσεις της έγιναν viral, το ίδιο έκαναν και οι θεωρίες συνωμοσίας για την είσοδό της στον διαγωνισμό. Μία από τις πιο διάσημες φήμες στο Διαδίκτυο υποστήριξε ότι ήταν ένα «πείραμα» που έγινε για να στήσει τους Αγώνες. Η Raygun είπε ότι αυτές οι θεωρίες ήταν «εντελώς άγριες» και «αδύνατο να επεξεργαστούν».

Το Breaking εισήχθη στους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά στο Παρίσι, αλλά δεν έχει προγραμματιστεί για το Λος Άντζελες το 2028 ή το Μπρίσμπεϊν το 2032.



