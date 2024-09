Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Αυστραλή breakdancer που πήρε «μηδέν» ζήτησε συγγνώμη από την κοινότητα του αθλήματος

Η Αυστραλή Ολυμπιονίκης Ρέιτσελ Γκαν ζήτησε συγγνώμη από την κοινότητα του breakdancing στη χώρα της για την «αρνητική αντίδραση» που προκάλεσε η αμφιλεγόμενη εμφάνισή της στο Παρίσι, η οποία απασχόλησε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η Γκαν, γνωστή ως Raygun, αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό B-Girls του breakdancing με βαθμολογία μηδέν, γεγονός που προκάλεσε τόσο κριτική όσο και επαίνους για το ανορθόδοξο στυλ της στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην πρώτη της συνέντευξη μετά τη συμμετοχή της στους Αγώνες, εν μέσω ερωτημάτων για την πρόκρισή της και την απόδοσή της, η Γκαν ρωτήθηκε αν πιστεύει πραγματικά ότι είναι η καλύτερη γυναίκα breakdancer της Αυστραλίας. «Νομίζω ότι το ιστορικό μου το αποδεικνύει», δήλωσε στην εκπομπή "The Project" του δικτύου Network 10.

This is Rachael Gunn, she has a PhD in cultural movement and convinced Australia to pay for her trip to the Paris Olympics.



She participated in break dancing and got 0 points.



🐐 😂pic.twitter.com/8PULsMBxxN