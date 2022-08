«Η ανθρωπότητα απέχει ένα λάθος υπολογισμό από τον πυρηνικό όλεθρο» προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε χθες πως μία παρανόηση θα ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει πυρηνικό όλεθρο, ενώ ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία απηύθυναν έκκληση στη Ρωσία να σταματήσει «την επικίνδυνη πυρηνική ρητορική και συμπεριφορά της».

Κατά την πρώτη μέρα της διάσκεψης Συνθήκης για τη μη Διάδοση Πυρηνικών Όπλων (Non-Proliferation Treaty - NPT) στη Νέα Υόρκη, ο Γκουτέρες προειδοποίησε πως η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με «πυρηνικό κίνδυνο που έχει να βιώσει από το αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου».

Επικαλούμενος τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, τις εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο και τη Μέση Ανατολή, ο Γκουτέρες εξέφρασε το φόβο του πως οι κρίσεις «με πυρηνικούς υπαινιγμούς» μπορεί να κλιμακωθούν.

«Σήμερα, η ανθρωπότητα απέχει μόλις μια παρανόηση, ένα λάθος υπολογισμό από τον πυρηνικό όλεθρο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκουτέρες στο 10ο συνέδριο αξιολόγησης του NPT, μιας διεθνούς συμφωνίας με ισχύ από το 1970 και στόχο την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

«Έχουμε υπάρξει απίστευτα τυχεροί έως τώρα. Όμως, η τύχη δεν αποτελεί στρατηγική. Ούτε είναι ασπίδα στις γεωπολιτικές εντάσεις που καταλήγουν σε πυρηνική σύγκρουση» πρόσθεσε, καλώντας τα έθνη «να βάλουν την ανθρωπότητα σε ένα νέο δρόμο προς έναν κόσμο απελευθερωμένο από πυρηνικά όπλα».

