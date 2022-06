Η Άμπερ Χερντ δίνει την πρώτη συνέντευξή της μετά την απόφαση του δικαστηρίου υπέρ του Τζόνι Ντεπ

Ένα teaser με την πρώτη συνέντευξη της Άμπερ Χερντ μετά την δικαστική απόφαση υπέρ του Τζόνι Ντεπ, κυκλοφόρησε σήμερα το Today.

Η Χερντ, σύμφωνα με το δικαστήριο δυσφήμισε τον πρώην σύζυγό της, στον οποίο καλείται να δώσει αποζημίωση 10 εκατ. δολ. Εκείνος πάλι πρέπει να της δώσει 2 εκατ. δολ.

Η Χερντ έδωσε την πρώτη της συνέντευξη στην Savannah Guthrie, της πρωινής εκπομπής του NBC, Today, όπου και υποστηρίζει ότι η δύναμη των σταρ τύπου Ντεπ, σε συνδυασμό με την άδικη παρενόχληση που δέχθηκε στα social media, ήταν αυτά που οδήγησαν σε μία ετυμηγορία υπέρ του ηθοποιού.

Η Χερντ επισημαίνει ότι δεν «κατηγορεί» αυτούς που τάσσονται με τον Ντεπ και καταλαβαίνει γιατί δεν μπορούσαν ίσως να κάνουν αλλιώς.

«Ουσιαστικά, το καταλαβαίνω. Είναι ένας αγαπημένος χαρακτήρας και οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τον γνωρίζουν. Είναι ένας φανταστικός ηθοποιός» λέει στην πολυαναμενόμενη συνέντευξη.

Όσο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τη δυσφήμισαν σε όλη τη διάρκεια της δίκης απαντά πως «Δεν με νοιάζει τι πιστεύει κανείς για μένα ή ποιες εικασίες θέλετε να κάνετε για το τι συνέβη στην ιδιωτική ζωή μου, στο σπίτι μου, στον γάμο μου, πίσω από κλειστές πόρτες», είπε η Χερντ.

«Υποθέτω ότι ο μέσος άνθρωπος δεν θα πρέπει να γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Και έτσι δεν το παίρνω προσωπικά. Αλλά ακόμα και κάποιος που είναι σίγουρος ότι αξίζω όλο αυτό το μίσος, ακόμα κι αν νομίζει κάποιος ότι λέω ψέματα, πάλι δεν μπορεί κανείς να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει πως θεωρεί ότι υπήρξε δίκαιη η αντιμετώπιση απέναντί μου στα social media.

»Κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι θεωρεί πως όλο αυτό ήταν δίκαιο».

Ολόκληρη η συνέντευξή της θα προβληθεί στις 14 και 15 Ιουνίου, στο Today και σε μια ωριαία ειδική μετάδοση στις 17 Ιουνίου στο Dateline.



