Η Αίτνα εκτοξεύει λάβα στις χιονισμένες πλαγιές

Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης. η Αίτνα εξερράγη ξανά, αλλά αυτή τη φορά η εικόνα της λάβας είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή.

Ο λόγος είναι ότι η Αίτνα είναι χιονισμένη και το ψηλότερο ηφαίστειο της Ευρώπης χαρίζει μαγικές εικόνες με τη λάβα να ρέει στις χιονισμένες πλαγιές.

Ήδη έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τις πτήσεις αλλά το διεθνές αεροδρόμιο Vincenzo Bellini στην Κατάνια δεν επηρεάζεται από την ηφαιστειακή δραστηριότητα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Τελευταία φορά που είχε εκραγεί η Αίτνα ήταν τον Αύγουστο, με την στάχτη, τότε να εμποδίζει τόσο πού οι Αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν το αεροδρόμιο της Κατάνιας για λόγους ασφαλείας.

