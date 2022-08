Η 28χρονη αντιπρόεδρος της Goldman Sachs τα παράτησε όλα και γράφει βιβλία

Η Lindsay MacMillan ήθελε από παιδί να γίνει συγγραφέας. «Από τότε που πήγαινα στην πρώτη δημοτικού, όταν γράφαμε σε εκείνα τα μικρά πόστερ "Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;" έγραψα συγγραφέας», θυμάται η 28χρονη από το Μίσιγκαν.

Έως και πριν από έξι μήνες είχε μια δουλειά που χιλιάδες θα ζήλευαν: ήταν αντιπρόεδρος στο τμήμα μάρκετινγκ του επενδυτικού «γίγαντα» Goldman Sachs και σε όλη τη διάρκεια των σχεδόν έξι ετών που εργαζόταν στην εταιρεία, κέρδιζε σταθερά εξαψήφια ποσά ετησίως.

Όμως το όνειρο της MacMillan ήταν να γράψει ένα μυθιστόρημα, και έτσι τα παράτησε όλα.

Το βιβλίο της, "The Heart of the Deal", εκδόθηκε τον Ιούνιο από τις εκδόσεις Penguin Random House. Λιγότερο από έναν μήνα αργότερα, βρίσκεται ήδη στην τρίτη του επανέκδοση και ένα δεύτερο μυθιστόρημα είναι στα σκαριά.

«Δεν προέρχομαι από περιβάλλον καλλιτεχνών ή συγγραφέων», λέει, προσθέτοντας ότι όταν ήρθε η ώρα να επιλέξει επαγγελματική σταδιοδρομία μετά το κολέγιο, πίστεψε ότι το πρακτικό «θα ήταν ίσως κάτι πιο ευθυγραμμισμένο με τις επιχειρήσεις».

Η MacMillan έμεινε πιστή στην «πρακτική επιλογή» για χρόνια πριν αποφασίσει ότι ήταν καιρός να στραφεί στις πραγματικές επιθυμίες της. Μπορεί να άφησε πίσω της αυτόν τον εξαψήφιο μισθό (αλλά ελπίζει να επιστρέψει).

Facebook Twitter

«Δεν πίστευα ότι θα είχα αμέσως επιτυχία»

Η MacMillan έγραψε το πρώτο της ολοκληρωμένο χειρόγραφο στα 18 της. Ήταν 450 σελίδες. «Αυτό ολοκληρώθηκε στην πραγματικότητα όταν οι γονείς μου χώριζαν», λέει. «Και ήταν μια φανταστική ιστορία για μια νεαρή γυναίκα που πήγαινε στο κολέγιο και της οποίας οι γονείς χώριζαν».

Ενώ φοιτούσε στο Dartmouth College, όπου σπούδασε οικονομικά και δημιουργική γραφή, η MacMillan άρχισε να μαθαίνει για την επιχειρηματική πλευρά της συγγραφής, όπως το πώς να απευθύνεται σε ατζέντηδες που θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν να κλείσει συμφωνία για ένα βιβλίο.

Έγραψε άλλα δύο χειρόγραφα κατά τη διάρκεια των σπουδών της, αλλά μέχρι να τελειώσει το πτυχίο της, οι εκδοτικοί οίκοι δεν είχαν ενδιαφερθεί για κανένα από αυτά.

«Δεν αισθανόμουν ότι θα είχα άμεση επιτυχία αν γινόμουν συγγραφέας αμέσως», λέει. «Αυτό δεν φαινόταν πιθανό. Και ήθελα όχι μόνο να τακτοποιήσω τα οικονομικά μου, αλλά και να έχω μια πιο καλή βάση για την καριέρα μου». Έτσι, έπιασε δουλειά στην Goldman στη Νέα Υόρκη, ενώ παράλληλα εργαζόταν για το όνειρό της. «Η καθημερινή μου δουλειά δεν ήταν σε καμία περίπτωση το πάθος μου.»

Τα εμπόδια της «πρωινής» δουλειάς

«Στην πρώτη μου δουλειά στην Goldman είχα μηδενικό έλεγχο του προγράμματός μου», λέει, «και αυτό πραγματικά δεν μου έκανε καλό ούτε από άποψη ψυχικής υγείας ούτε από άποψη συγγραφής».

Μετά από δύο χρόνια, μεταπήδησε σε μια θέση εργασίας στην πλευρά του μάρκετινγκ της επιχείρησης. Εργαζόταν από τις 9πμ έως τις 7μμ και τα Σαββατοκύριακα ήταν πάντα «σε επιφυλακή» για κάτι έκτακτο.

Προσήλωση

Η MacMillan ξυπνούσε νωρίς, μερικές φορές πριν από τις 5 π.μ., και έγραφε για τρεις ώρες στις καφετέριες γύρω από το γραφείο της πριν πάει στη δουλειά. «Κάτι σαν Hannah Montana, κάτι σαν διπλή ζωή». Πήγαινε επίσης σε λογοτεχνικές εκδηλώσεις και απευθυνόταν σε ατζέντηδες.

Το "The Heart of the Deal" ήταν το πέμπτο χειρόγραφό της. Ξεκίνησε να το γράφει το 2019, βρήκε τον ατζέντη της τον Οκτώβριο του 2020 και έκλεισε τη συμφωνία για το βιβλίο της τον Ιούνιο του 2021. Μέχρι το τέλος του έτους, είχε και δεύτερη συμφωνία. Τότε ήταν που άρχισε να αναρωτιέται αν ήταν καιρός να εγκαταλείψει την Goldman.

«Ένιωσα ότι η πλάστιγγα είχε γείρει»

Η MacMillan επρόκειτο να προαχθεί σε αντιπρόεδρο στο τμήμα της όταν υπέγραψε τη δεύτερη συμφωνία. Αυτό ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για εκείνη, και σκέφτηκε πως αν μπορούσε να ισορροπήσει αυτές τις δύο καριέρες για λίγο ακόμα, θα άξιζε τη θυσία.

Τον Φεβρουάριο του 2022, μόλις έγινε αντιπρόεδρος και με την ημερομηνία έκδοσης του βιβλίου της να πλησιάζει, αποφάσισε ότι ήταν καιρός να φύγει.

«Ένιωσα ότι η ισορροπία είχε ανατραπεί», λέει. «Ενώ παλιότερα αισθανόμουν ότι έπαιρνα περισσότερα από την παραμονή μου στην Goldman, από οικονομική άποψη, από άποψη καριέρας, από άποψη προαγωγής», σε εκείνο το σημείο, ένιωσε ότι αν αφοσιωθεί πλήρως στην προώθηση του βιβλίου της.

Παραιτήθηκε εκείνον τον Φεβρουάριο και έφυγε από την εταιρεία τον Μάρτιο του 2022.

«Μην το βάζετε κάτω»

Αυτές τις μέρες, η MacMillan έχει περιορίσει σημαντικά τα έξοδα στη ζωή της. Ζει με τη μητέρα της στο Μίσιγκαν, απ' όπου κατάγεται, και κοιμάται σε καναπέδες φίλων καθώς περιοδεύει στη χώρα για την προώθηση του βιβλίου της.

Η σωτήρια αποταμίευση

Αυτή η δουλειά στην Goldman Sachs δεν της έδωσε απλώς οικονομική σταθερότητα τα χρόνια που εργάστηκε εκεί: Της έδωσε την ευκαιρία να αποταμιεύσει για τη στιγμή που θα ήθελε να κάνει το άλμα προς τη συγγραφή πλήρους απασχόλησης. «Επένδυσα το μισό εισόδημά μου και ζούσα με το άλλο μισό».

Ζει από τις αποταμιεύσεις εκείνων των ετών και στο μεταξύ διατηρεί τα έξοδα σε λιγότερο από 2.000 δολάρια το μήνα. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πραγματικά πόσο λίγα βγάζουν οι συγγραφείς μυθιστορημάτων», λέει. «Εγώ κερδίζω περίπου 1 δολάριο το βιβλίο». Όσον αφορά τις πηγές εσόδων, εργάζεται για να κλείσει ομιλίες και συνεδρίες καθοδήγησης για άλλους επίδοξους συγγραφείς.

Σε όποιον εκεί έξω επιθυμεί να ακολουθήσει τα πάθη και τα όνειρά του, η MacMillan λέει το εξής: «Μην εγκαταλείπετε τον εαυτό σας».

«Θα υπάρξουν τόσες πολλές στιγμές που θα νιώθετε τόσο μόνοι και τόσο μακριά, αλλά συνεχίστε να προσπαθείτε. Μην περιμένετε η επιτυχία να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη». Η δική της πρώτη επιτυχία ήρθε μετά από μία δεκαετία.